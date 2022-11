Jenaer Trinkwasser muss vorübergehend gechlort werden

Jena. An mehreren Stellen im Wasserwerk Jena-Burgau wurden geringe mikrobiologische Auffälligkeiten festgestellt.

Im Versorgungsgebiet des Wasserwerkes Burgau wurden bei routinemäßigen Untersuchungen an mehreren Stellen geringe mikrobiologische Auffälligkeiten festgestellt. Die Ursache konnte laut den Stadtwerken Jena bisher nicht eindeutig ermittelt werden. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde am Samstag vorsorglich eine zusätzliche Dosis Chlor im Wasserwerk Burgau eingesetzt, um die Trinkwasserqualität sicherzustellen. Im Normalfall werde das Trinkwasser im Wasserwerk ausschließlich mittels UV-Bestrahlung desinfiziert.

Das Wasser kann nach Chlor riechen und schmecken. Eine Gesundheitsgefährdung sei nicht zu befürchten. Der Chloreinsatz ist ein übliches Desinfektionsverfahren in der Trinkwasserversorgung, wurde in Burgau aber bereits 2009 durch den Einbau einer UV-Bestrahlung abgelöst. Das Wasserwerk Burgau versorgt einen Großteil des Jenaer Stadtzentrums, die nördlichen und östlichen Ortsteile sowie die Gemeinde Großlöbichau.

Die Stadtwerke bitten betroffene Kunden um Verständnis. Bei Fragen steht das Unternehmen unter 03641/688-888 zur Verfügung.