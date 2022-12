Jenas Dezernent verteilt Ehrenamtscards: „Ohne sie wäre die Gesellschaft kälter und ärmer“

Jena. Die Stadt Jena verleiht an 29 Personen Ehrenamtscards. Hier kann dieses "Dankeschön" eingesetzt werden.

Das Ehrenamt stärkt Menschen und bringt sie zusammen: 29 Personen, die sich besonders ehrenamtlich engagieren, wurde die Ehrenamtscard für die Jahre 2023/24 überreicht. Für die Auswahl ist der Jenaer Ehrenamtsbeirat zuständig. Die Vorsitzende Elisabeth Wackernagel und ihre Stellvertreterin Heidi Scheller übergaben im Hotel Schwarzer Bär die Karten an Bürgerinnen und Bürger, die sich in Jena in den Bereichen Sport, Umweltschutz, Soziales und Bildung engagieren.

Die Ehrenamtscard bietet Vergünstigung in verschiedenen Einrichtungen in ganz Thüringen. Damit soll ein kleines Dankeschön ausgesprochen werden. Sozialdezernent Eberhard Hertzsch sagte: „Ohne die freiwillige Arbeit der Anwesenden wäre die Gesellschaft ärmer und kälter“. Die Vorschläge für die Ehrenamtcard können Vereine, Organisationen und Initiativen unterbreiten. Die Thüringer Ehrenamtscard gewährt den Ausgezeichneten Vergünstigungen in Jena, aber auch in allen beteiligten Kommunen des Freistaates Thüringen.