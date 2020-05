Jena. Am heutigen Freitag dürfen Gaststätten in Jena wieder öffnen. Erleichterung gepaart mit Ungewissheit und Ärger.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenas Lokale öffnen – „Leere Stühle“ bleiben

Ein weiteres Stück Normalität soll heute in Jena einziehen: Die Gastronomie kann wieder öffnen. Und die meisten Lokale machen auch mit, wie gestern bei einer kleinen Umfrage zu hören war. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Er habe von zahlreichen Gastronomen im Stadtzentrum gehört, dass sie heute unbedingt aufmachen wollen, sagt Hannes Wolf, Citymanager der Initiative Innenstadt. Freilich sei die Planungszeit sehr knapp gewesen. Und für manche Lokale sei es nicht einfach gewesen, so schnell ihre Leute aus der Kurzarbeit zurückzuholen, da manche noch mit Kinderbetreuung zu tun hätten. Außerdem komme viel zusätzlicher Aufwand auf die Gastronomen zu, wie etwa der Mundschutz für Mitarbeiter, aber auch für Gäste, zumindest bis zum Platznehmen am Tisch. Die Abstandseinhaltung und die Datenabfrage bei den Gästen seien ebenfalls nicht ganz unproblematisch. So sollen Besucher ihre Namen, Adressen, Telefonnummern, Mailadressen und die Verweildauer hinterlassen.

Gerade das sieht Rudolf Kornhuber, Betreiber der heute wieder öffnenden Cocktail-Bar „Rossini“ in der Wagnergasse, sehr kritisch. „Es geht eigentlich gar nicht, dass wir solche Daten sammeln. Da werden garantiert viele Gäste fragen, wie der Datenschutz gesichert werden soll.“ Im Übrigen kündigt Kornhuber an, dass die Aktion „Leere Stühle" weitergehen werden. Man wolle weiter auf die schlimme Situation der Gastronomie aufmerksam machen. So müsste endlich der geforderte Rettungsschirm für die Gastronomie her, und die gesenkte Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent müsse auch für Getränke gelten, nicht nur für Speisen.

Natürlich ist bei den Lokalbetreibern auch viel Erleichterung und Vorfreude auf die Gäste zu spüren. Gut vorbereitet auf den Betrieb unter Corona-Auflagen zeigt man sich im Restaurant des „Schwarzen Bären". Tische und Stühle seien über mehrere Säle verteilt, so dass der Mindestabstand gesichert sei, sagt Bianka Kamprad, Leiterin des Hauses. Sie möchte aber auch den Abholservice weiterführen, da er sich bewährt habe.

Diese Erfahrung haben auch Michaela und Andreas Jahn vom Gasthaus „Zur Noll" gemacht. Man wolle nun weiter „auf Sicht fahren", heute Abend aufmachen und vorerst reduzierte Öffnungszeiten und Speisekarten anbieten. Ab nächstem Mittwoch soll es dann aber komplett losgehen. Das Personal sei in die Corona-Bestimmungen eingewiesen. Man habe im eingehausten Biergarten die Tische und Stühle um ein Drittel reduziert, alles werde auch nach jedem Gastbesuch desinfiziert.

Gleich am Morgen öffnen wollen heute unter anderem der „Stilbruch" in der Wagnergasse und die Kaffeerösterei Markt 11. Auf den Bergen geht es auch wieder los. Der Fuchsturm wird heute ab Mittag empfangsbereit sein und der Jenzig ab Samstag. In beiden Ausflugslokalen will man je nach Zuspruch und Wetter entscheiden, ob Außen- oder Innenbewirtschaftung erfolgt.