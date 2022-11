Joey Kelly überlässt den Geschenkekauf seiner Frau

Krefeld Für den 49-Jährigen sei Shopping nichts als Stress, sagt er. Zu Weihnachten gilt das besonders. Geschenke unter dem Tannenbaum gibt es in seiner Familie trotzdem.

Der Musiker und Extremsportler Joey Kelly hält sich aus dem Kauf von Weihnachtsgeschenken für die Familie komplett raus. „Ich freue mich auf Weihnachten“, sagte der 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Aber: Geschenke kaufe er nicht selbst. „Das übernimmt meine Frau. Sie hat mehr Geschmack und sie weiß auch, was die Leute mögen“, sagte er. Seine Frau besorge daher alles, was an die Kinder, die Oma und andere verschenkt werde.

„Manchmal bin ich auch überrascht, wenn ich schlussendlich dann sehe was wir verschenken“, gab das Mitglied der bekannten Familien-Band Kelly Family zu. „Ich bin überhaupt kein Shopping-Typ. Shopping ist für mich purer Stress.“

Für die Kelly Family wird die Zeit rund um Weihnachten in diesem Jahr eine besondere - die Band ist wieder auf Tour. Die große Premiere findet am Freitag (18. November) unter dem Titel „Die Mega Christmas Show“ in Krefeld statt. Nach Angaben von Joey Kelly wird schon seit August geprobt.