Journalismus aus Thüringen für Thüringen: Imagekampagne der Regionalmedien startet

Erfurt Unter dem Motto „So Thüringen wie du" startet unser Verlag eine Imagekampagne für die Thüringer Allgemeine, die Thüringische Landeszeitung und die Ostthüringer Zeitung.

„So Thüringen wie du“: Unter diesem Motto startet am heutigen Dienstag die Imagekampagne unseres Verlages. Auf Plakaten, in Online-Auftritten, Imagefilmen und Anzeigen werden Journalistinnen und Journalisten der drei Regionalmedien bei ihren Recherchen in Thüringen gezeigt.

Imagekampagne unserer Zeitung. Foto: Thüringer Allgemeine

„Ziel der Kampagne ist in erster Linie, die Lokalkompetenz der drei Thüringer Tageszeitungen herauszustellen“, sagt Michael Tallai, Geschäftsführer der Funke Medien Thüringen. „Wir bieten als verlässliche Instanz Journalismus mit thüringischer Perspektive auf Thüringen und Deutschland. Unsere Redakteurinnen und Redakteure leben und arbeiten in diesem Land, sie kennen die Menschen und die Themen, die sie bewegen, eben weil sie vor Ort und täglich in der Region unterwegs sind.“

Imagekampagne Thüringer Allgemeine

Die Kampagnenmotive greifen Themen und Arbeitsumfelder der abgebildeten Journalistinnen und Journalisten auf und setzen diese in Szene. Im Fokus steht dabei immer der aktuelle Bezug zu Geschehnissen in Thüringen und die Zielsetzung, den Journalismus als verlässliche Instanz, die aufdeckt, aufklärt, Zusammenhänge zeigt und einordnet, hervorzuheben.

