Kaisers Kulinarik: In einer Festung des guten Geschmacks

Wenn wir einen neuen Anwärter für unsere Kulinarik-Serie ins Auge gefasst haben, beginnen wir, das Umfeld des jeweiligen Restaurants oder Lokals zu beleuchten; sammeln neben den rein gastronomischen Fakten auch geschichtliche Hintergründe und ordnen das Unternehmen in sein wirtschaftliches und gesellschaftliches Umfeld ein. Dabei ist es auch schon passiert, dass wir im Abschlussgespräch kleine und größere, vor allem fachliche Fauxpas offenlegten. Während der Großteil der Gastronomen unsere Hinweise dankbar auswerteten und Änderungen vornahmen, gerieten andere in Rage. Manchmal entschlossenen wir uns daraufhin, zumeist um Streit aus dem Wege zu gehen, unsere Erkenntnisse nicht zu veröffentlichen.

Diese Überlegung kam bei unserer heutigen Vorstellung zu keinem Zeitpunkt auf, obgleich sowohl am Anfang als auch im Verlauf mehrere Faktoren eigentlich dafür sprachen.

Versteckte Perle in Eckolstädt

Unser Unbehagen begann damit, dass uns unser Test in die kleine 700-Seelen-Gemeinde Eckolstädt führen sollte. Zumindest bei unserem Mitstreiter Rüdiger, dessen Navi uns bei der Anreise mehrfach in die Irre führte – gefühlt bis ans Ende der Welt. Noch dazu hatten wir erfahren, dass das dortige Restaurant „Venerius“ im Speisesaal einer ehemaligen NVA-Kaserne eingerichtet worden war.

Wie war das mit dem Namen der Restauration überhaupt vereinbar? Das Adjektiv „venerius“ steht für „sinnlich“ – ein anscheinend krasser Widerspruch, der uns anfangs wirklich ernsthaft irritierte. Sind doch viele Kasernen sowohl für ihre rustikale Architektur als auch für ihre damit einhergehende seelenlose Atmosphäre bekannt. Konnte in dieser etwas gruseligen Hinterlassenschaft wirklich eine sinnliche Gastfreundschaft gedeihen?

Andererseits schwärmten viele unserer Freunde aber auch Leser derart von diesem Kasernenrestaurant, sodass wir uns förmlich genötigt sahen, hier zu testen.

Eckolstädt, jetzt zu Bad Sulza gehörend, ist ein eher unauffälliger Ort in einem Thüringer Landstrich, den man getrost als touristische Diaspora bezeichnen kann. Einzig als Aufzugsgebiet der preußischen Truppen vor den Schlachten von Jena und Auerstedt betrat er für einige Tage die historische Bühne. Weder Napoleon pflanzte hier eine seiner zahlreichen berühmten Gedächtniseichen noch der Geheime Rat Goethe, bekannt für seine kleinen Liebesabenteuer, fiel in dieser Gegend mit erotischen Eroberungen auf. Was wenig literarisches Futter für einen Romancier versprach.

Ein warmer Empfang und ein volles Gasthaus

Rosa gebratenes Schweinefilet mit lila und gelbem Blumenkohl der Gäertnerei Fischer aus Erfurt Foto: Beatrice Thomas / Matthias Kaiser

Unsere Vorurteile lösten sich indes am frühen Donnerstagabend vor dem 3. Advent, als wir erstmals das „Venerius“ betraten, schlagartig in Luft auf. Aber erst, nachdem wir die immer noch ein wenig militärisch anmutenden Eingangshalle durchschritten hatten, die unsere unguten Vermutungen zu bestätigen schien. Denn da öffnete sich wie von Geisterhand geführt die Tür zum Restaurant und ein leuchtendes Augenpaar strahlte uns wie der vorfristig aufgegangene Stern von Bethlehem an: „Familie Pfaff ?“ – Vor uns stand Frau Butterfaß, wie wir unschwer am Namenschild erkennen konnten.

„Endlich einmal keine Elfe, die nicht mehr als drei Teller auf einmal tragen kann“, war mein erster Gedanke. Ich nickte gespielt artig, hatte doch Rüdiger auf diesen Namen bestellt. „Sie sind nämlich die letzte Bestellung des Abends. Alle anderen sind schon platziert“, klärte sie uns keck auf. Allein mit welchem Schalk sie das das Wort „platziert“ betonte, ließ jedes meiner Vorurteile hinsichtlich der geografischen Lage und der Rustikalität des Schauplatzes wie Schnee in der Sonne schmelzen. Die handfeste Frau Butterfaß animierte mich förmlich zu eigenen Neckereien.

Die dann auch prompt folgten, als sie die Tür zum geräumigen Garderobenschrank öffnete und uns mit unmissverständlicher Geste aufforderte abzulegen. Auf meine nicht ganz ernst gemeinte Frage, „Unser Platz?“, antwortete sie schlagfertig: „Kein Problem. Der Gast ist bei uns König. Ich lasse hier sofort eindecken.“

Dass sie indes ihrer Ankündigung keine Taten folgen lassen konnte, lag an Doreen Georgi, die unserem lustigen Wortgeplänkel amüsiert zugehört hatte und nun eingriff.

„Ich habe einen viel bequemeren Platz anzubieten. Guten Abend erst einmal. Mein Name ist Doreen und ich werde Sie heute Abend bedienen.“ Sprach's und führte uns mehrere Stufen hoch zu einem Podest an einen Vierertisch.



Diesen beiden jungen Frauen war es in kürzester Zeit auf charmante Art und Weise gelungen, dass wir uns sofort wie gern gesehene alte Freunde des Hauses fühlten. Allein diese erste Begegnung hätte ausgereicht, um damit diese Kolumne völlig auszufüllen. Wäre das Essen versalzen gewesen und der Fisch voller Gräten; ja selbst, wenn ein überteuerter Rotwein wie ein „Château Migräne“ geschmeckt hätte: Trotzdem wäre ich geneigt gewesen, ohne zu zögern dem „Venerius“ die volle Punktzahl zu geben.

Weil wir einen Service erleben durften, der neben einer kompetenten Bedienung mit etwas aufwartete, was man selbst in den angesagtesten Lokalitäten immer seltener antrifft: natürliche Herzenswärme.

Chapeau, meine Damen.

Das Menü

Ach ja, gegessen, was sag ich, gespeist haben wir auch. Nachdem uns die Küche mit einem nach Ansicht von Rüdiger etwas zu winzigen Ames bouché gegrüßt hatte – ein Wachtelbrüstchen auf Paprika-Risotto (Rüdiger, noch immer im Neckmodus hätte es liebend gern gegen ein halbes Gehacktes-Brötchen eingetauscht.) Also: Nach diesem kleinen, aber äußerst delikaten Willkommensgruß, entschieden wir uns – jeder von uns kostet übrigens heimlich von den jeweiligen Gerichten des anderen – für ein harmonisch gewürztes samtweiches Ziegenkäse-Süppchen mit Waldhonig, Truthahn-Mango-Crostini (6,20 Euro), für einen bunten Salat mit Cherrytomaten, Gurken und Paprika und Garnelen (12,90 Euro), wobei die Frische der Salatblätter nicht ganz mit der Raffinesse des Dressings und der Qualität der sautierten Garnelen mithalten konnte. Doch dazu gleich mehr.

Ich jedoch wählte für eine Vorspeise einen Rollmops von der Makrele, der an diesem Abend für 10,50 Euro, angerichtet auf Karottenspaghetti zusammen mit Äpfeln und Wasabi, serviert wurde. Entweder hatte der traditionell marinierte Rollmops zu lange vor dem Zubereiten im Trockendock, sprich in der warmen Küche, gelegen oder es handelte sich um den aus dem Volkslied bekannten alten Harung mit Erfahrung, in den sich nur eine alte Flunder verliebte. Ein Gefühl, das der Rollmops an diesem Abend bei mir leider nicht auslöste. Einige Tage später während unseres Abschlussgespräches erfuhr ich dann, dass seine Sprödigkeit einer neuen Methode des Marinierens geschuldet war, die ihn geschmacklich in höhere Gefilde führen sollte. Ein einmaliges Experiment, nachdem man feststellen musste, dass die Struktur des Rollmopses durch diese Sonderbehandlung ihre Finesse verlor. „Nur ständiges Ausprobieren führt zur Perfektion. Kleine Rückschläge inbegriffen.“

Liebevoll eingerichtet im stilsicheren Design

Dieses Vorgehen würdigten auch die Tester des renommierten Gault Millau, denn sie belohnten die derart kreierten originellen Speisen auch im vergangenen Jahr wiederum mit stolz machenden 13 Punkten. Nicht zu Unrecht, wie der weitere Verlauf unseres abendlichen Spaziergangs durch eine kreativ zusammengestellte und kochtechnisch anspruchsvolle Speisekarte bewies. So, wie eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, verbietet es sich, ein mit so viel Kompetenz und Innovation geführtes Restaurant wie das „Venerius“ nicht nach einer oder zwei Vorspeisen zu bewerten.

Die Zeit zwischen den Vorspeisen und dem Hauptgang nutzten wir, um unsere Blicke schweifen zu lassen. Das erste, was uns auffiel, waren zwei riesige futuristische Deckenleuchter, die aussahen, als hätte sie der Bühnenbildner der Serie „Raumpatrouille Orion“ designt. Ihr mildes Licht fiel auf rund 70 Plätze, mit denen das äußerst wohnlich und sichtlich bis ins Detail durchdachte (und sicherlich bis zur finanziellen Belastbarkeitsgrenze) eingerichtete, fast möchte ich sagen, hallenartige Restaurant ausgestattet ist.

70 Plätze! Bei unserem oben schon erwähntem obligatorischen Abschlussbesuch mit Rundgang führte man uns auch in einen Veranstaltungsraum mit weiteren 65 Plätzen. Im Sommer werden zusätzlich 40 Gäste auf der Terrasse bedient. Langeweile kommt da weder an der weißen noch an der schwarzen Front auf. Niemand, dem die Geschichte des Hauses fremd ist, würde vermuten, dass hier einst die Genossen der NVA ihr Essen „fassten“. Bleibt – vor der Beurteilung der Hauptgerichte – einzig die Frage, wem es gelang, dieses militärische Bollwerk in eine Festung des Genusses zu verwandeln?

Begonnen hat diese fast unglaubliche Verwandlung drei Jahre nach der Wende. Damals, als sich der ehemalige HO-Koch Wolfgang Thomas nach der Abwicklung seines alten Arbeitgebers entschloss, in einer Großküche gesundes und schmackhaftes Essen für Kindergärten, Schulen und Großabnehmer zu kochen. Obwohl er schon während der Besichtigung der alten Kaserne ahnte, auf welche Mammutaufgabe er sich da einlassen würde, bezog er das alte Gelände und baute es Stück für Stück für seine Zwecke um. Inzwischen verlassen täglich um die 4000 Essen seinen Betrieb. Sein guter Ruf in der Gegend gleicht einem Ehrensalut.

Die eigentliche Großtat jedoch vollbrachte Wolfgang Thomas meiner Ansicht nach an seinen beiden Söhnen Florian und Felix. In einer Zeit, in der junge Menschen sich kaum noch für einen Beruf entscheiden, der wenig Freizeit lässt und besonders in den neuen Bundesländern schlecht bezahlt wird, weckte er in ihnen eine Liebe zum Kochen, die beide bis heute leidenschaftlich leben: Florian an der Seite seines Vaters in der Großküche und Felix als Betreiber, Geschäftsführer und vor allem fleißigstes Arbeitstier des „Venerius.“

Und das seit 2013 – nachdem er auf zahlreichen Stationen der internationalen Spitzengastronomie Erfahrungen gesammelt hatte – gegen den Rat seines Vaters, der ihn schlicht für verrückt erklärte, „in dieser Pampa“ ein Gourmetrestaurant eröffnen zu wollen. Dass das gelang, ist seinem Dickschädel ebenso zu verdanken wie seiner Fähigkeit, junge Gastronomen zu einem Team zu formen.

Ach ja, die Hauptgerichte: das Steinbuttfilet mit Limettenbutter und gehobeltem Eigelb, für 18,50 Euro sowohl geschmacklich wie auch optisch fulminant; die „Schwarzwurzel-Ravioli mit Blauschimmelkäse“ (12,50 Euro) für unsere Vegetarierin eine neue Dimension und selbst mein etwas „eiliger“ Hirschkalbrücken aus heimischen Forsten für 21,90 Euro einfach genial. Und das, obwohl er gut und gern noch ein paar Tage hätte abhängen können; was aber angesichts der vollen Bestellbücher kaum umsetzbar ist. Man serviert diese Wildspezialität mit einer Kaffeekruste, einer hauseigenen Kreation, mit der Maître Felix oft auch andere Steakvarianten veredelt.

Eine Lösung für jedes Problem

Natürlich sprach ich die unterschiedlichen Salat- und Gemüsequalitäten an. Unsere anonymen Vortester hatten im Gegensatz zu uns nämlich besonders von den knackigen Salaten geschwärmt.

Die Antwort des Seniorchefs stimmte schon ein wenig nachdenklich. Er beklagte, dass nicht alle regionalen Erzeuger ihr Handwerk mit derselben Leidenschaft verrichten, wie er, seine Söhne und sowohl die Mitarbeiter der Großküche als auch des Gourmetrestaurants. „Da klaffen zwischen Anspruch und Wirklichkeit große Lücken.“

Doch auch dieses Problem möchte die Familie selbst lösen und man weihte mich in ein Vorhaben ein, über das ich jedoch erst berichten möchte, wenn es spruchreif wird. Und das ist nicht der einzige Grund wiederzukommen.

Und danke übrigens noch mal für den Letschogulasch aus der Großküche, den man uns während unseres Abschlussgespräches servierte.

Ich würde selbst für ihn hier wieder aufkreuzen.

Zur Gaststätte

Restaurant „Venerius“

Darnstedter Straße 23

99518 Bad Sulza, OT Eckolstädt

Tel. 03642 /35556

info@restaurant-venerius.de

www.restaurant-venerius.de

Geöffnet Donnerstag und Freitag ab 17 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11.30 Uhr