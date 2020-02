Die heiße Phase beim Karneval in Kallmerode beginnt am Fetten Donnerstag.

Kallmerode startet in die tollen Tage

In „Kuckucksroda“, also Kallmerode, laufen die Vorbereitungen auf den Höhepunkt der Session auf Hochtouren. Los geht es am Fetten Donnerstag mit dem Seniorenfasching um 14.30 Uhr im Gemeindesaal. Auf das zahlreiche Erscheinen der älteren Mitbürger freuen sich nicht nur die Karnevalisten, sondern auch Pfarrer Gregor Arndt und Bürgermeister Torsten Städtler. Weiter geht es Samstag mit dem Büttenabend ab 19.30 Uhr. Der Sonntag steht zuerst im Zeichen der Kinder. Sie sind zum Kinderfasching ab 14.30 Uhr eingeladen und werden mit den tollsten Kostümen für einen bunten Nachmittag im Gemeindesaal sorgen. Um 19.30 Uhr startet der große Kostümball, bei dem das schönste Gruppen- und das schönste Einzelkostüm prämiert werden. Angesagt haben sich dazu befreundete Büttenredner und Tanzgruppen aus Beuren, Wingerode, Beinrode, Hüpstedt und Breitenholz. „Es ist mittlerweile zu einer guten Tradition geworden, dass wir diesen Abend mit unseren närrischen Freunden verbringen“, weiß der Kallmeröder Karnevalspräsident Marcel Laufer zu berichten. Zum Ausklang wird Rosenmontag ab 11 Uhr noch einmal zum Frühschoppen nach Kuckucksroda eingeladen.

Beim Kartenvorverkauf am Mittwoch von 19.30 bis 21.30 Uhr im Gemeindesaal locken vergünstigte Kombitickets, aber es wird auch Abendkassen geben. red