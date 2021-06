Barcelona/Berlin. In den nächsten Tagen könnte ein heftiger Sandsturm die Kanaren heimsuchen. Temperaturen bis knapp an die 40 Grad werden erwartet.

Der Juni bringt derzeit nicht nur in Deutschland sehr sommerliche Temperaturen. Auch auf den Kanaren lässt es sich bei 27 Grad schon gut aushalten. Allerdings könnte die angenehme Wärme in den nächsten Tagen in eine drückende Hitze umschlagen: Auf die Inselgruppe kommt ein Sandsturm zu.

Laut dem Wettermodell des Barcelona Dust Forecast Centers zieht bereits am Dienstagnachmittag ein Sandsturm aus Afrika, auch „Calima“ genannt, über die Kanaren hinweg. Das Phänomen, das extreme Wetterlagen mit sich bringt, soll wohl für mehrere Tage anhalten. Schon am Dienstag könnten die Thermometer-Anzeigen auf 32 Grad steigen, am Mittwoch werden bis zu 40 Grad auf den einzelnen Inseln erwartet. Besonders auf Gran Canaria könnte es sehr heiß werden. Lesen Sie auch: Urlaub auf den Kanaren: Diese Regeln gelten auf den Inseln

Sandsturm „Calima“ im Februar 2020 hatte bereits heftige Auswirkungen

Der Sturm, der Sand aus der Sahara transportiert, sorgt nicht nur für steigende Temperaturen, sondern auch eine extrem schlechte Sicht in der spanischen Region. Erst zum Wochenende hin sollen die Temperaturen wieder sinken. Bisher liegt aber noch keine Hitzewarnung seitens der Generaldirektion für Katastrophenschutz und Notfälle – in Spanien die zuständige Behörde für Zivilschutz – vor.

Bereits im Februar 2020 hatte es auf den Kanaren einen gewaltigen Sandsturm gegeben. Damals löste das Wetterphänomen unter anderem Waldbrände aus. Der „Calima“ am Jahresanfang war der schwerste Sandsturm der vergangenen 40 Jahren auf Teneriffa, Gran Canaria und Fuerteventura gewesen. Fotoaufnahmen, die während des Naturschauspiels gemacht wurden, vermitteln gar den Eindruck einer Endzeitstimmung.

Bilder von dem Sandsturm des vergangenen Jahres sehen Sie in unserer Bilderstrecke:

Die Bilder von Sandsturm „Calima“ auf den Kanaren Die Bilder von Sandsturm „Calima“ auf den Kanaren Ein Sandsturm hatte Teneriffa und die anderen Kanarischen Inseln mehrere Tage im Griff. Wüstensand aus der Sahara färbte die Luft orange. Foto: Mercedes Menendez/imago images

Die Bilder von Sandsturm „Calima“ auf den Kanaren Bewohner und Urlauber wurden gebeten, sich so wenig wie möglich im Freien aufzuhalten und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Foto: Mercedes Menendez/Imago Images

Die Bilder von Sandsturm „Calima“ auf den Kanaren Der Staub könne die Atemwege austrocknen und sei vor allem für Allergiker, Kranke und Schwangere gefährlich. Foto: Mercedes Menendez/Imago Images

Die Bilder von Sandsturm „Calima“ auf den Kanaren Der Wüstenwind hatte die Luft auf nahezu 30 Grad aufgeheizt. Autos, Straßen und Hausdächer waren von einer Sandschicht bedeckt Foto: Mercedes Menendez/Imago Images



Die Bilder von Sandsturm „Calima“ auf den Kanaren Am Wochenende waren alle acht Flughäfen der kanarischen Inseln gesperrt. Foto: ANDRES GUTIERREZ / dpa

Die Bilder von Sandsturm „Calima“ auf den Kanaren Rund 800 Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet. Über 12.000 Passagiere waren betroffen. Foto: ANDRES GUTIERREZ / dpa

Die Bilder von Sandsturm „Calima“ auf den Kanaren Bereits am späten Sonntagabend nahm der Flughafen von Gran Canaria den Betrieb wieder auf, die Flughäfen von Teneriffa blieben noch bis Montag geschlossen. Foto: ANDRES GUTIERREZ / dpa

Die Bilder von Sandsturm „Calima“ auf den Kanaren Der Sandsturm „Calima“ ist auf den Kanaren kein ungewöhnliches Phänomen: Starke Winde fegen feinen Sand aus der Sahara auf die Kanaren. „Calima“ ist allerdings so heftig wie Sandstürme seit Jahrzehnten nicht mehr. Foto: Mercedes Menendez/Imago Images



(bml)