Hier in Deutschland wird mit Knallbonbons und Raclette Silvester gefeiert. Doch wann und wie feiern andere Länder den Jahreswechsel? So feiert man Neujahr in …

Neujahrsfest - So traditionell feiern es andere Länder

Berlin/München Bei Feierwütigen ist der Kater an Neujahr so sicher wie das Amen in der Kirche. Doch der Brummschädel lässt sich in den Griff bekommen.

Zur Weihnachts- und Silvesterzeit wird in Deutschland traditionell nicht nur ausgiebig geschlemmt. Auch der Alkohol gehört für viele Menschen einfach dazu. Das festliche Mahl wird von Aperitif, Wein und Hochprozentigem begleitet.

Nicht ohne Folgen: Am nächsten Morgen brummt der Schädel, der Magen rebelliert, der Kreislauf ist im Keller. Wer trotzdem nicht auf Alkohol verzichten möchte, kann auf einige Tricks zurückgreifen, die den Kater abmildern – und auf Bitterstoffe, Gemüse, Hefegebäck oder salzige Suppen setzen.

Das könnte Sie auch interessieren: Raclette-Sets im Test - Diese Geräte versüßen die Festtage

Gegen den Kater am nächsten Morgen sollte man schon vor dem Alkoholgenuss Kurkuma verzehren. Foto: Peter Endig/zb/dpa

Auf Knopfdruck lässt sich das Unwohlsein nach dem Trinken zwar nicht in Luft auflösen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, auf Mahlzeiten mit wohltuenden Eigenschaften zurückzugreifen. Darüber hinaus kann man mit bestimmten Lebensmitteln dem Kater geschickt vorbeugen.

Kater vorbeugen: Vor dem Alkohol auf Kurkuma setzen

Die traditionelle indische Heilkunst Ayurveda sieht vor, bei Speisen und Getränken Maß zu halten: Das Credo lautet, so viel zu essen und zu trinken, dass es bekömmlich ist und für eine Stärkung sorgt.

Ein guter Vorsatz, der in der Realität aber immer wieder gebrochen wird. "Wenn man mal über die Stränge schlägt, trägt man schlicht und einfach die Konsequenzen", sagt Clarissa Döttinger, Inhaberin der Satyam School Of Ayurveda in München.

"Und wenn geschlemmt wird, ist man sich dessen bewusst, dass das einen Preis hat. Jeder trägt die Verantwortung für sein Handeln. Es ist eine bewusste Entscheidung und der Augenblick wird ein Genuss ohne Reue", so Döttinger.

Mit einem Tipp von Döttinger soll jener Preis aber nicht allzu hoch ausfallen: Vor dem Alkoholgenuss Kurkuma verzehren. Der Wurzel mit der gelblichen Färbung wird eine antioxidative und entgiftende Wirkung zugeschrieben.

Was am nächsten Morgen gegen den Kater hilft

Doch was ist zu tun, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und man nach dem Trinkgelage verkatert die Augen öffnet? Döttinger empfiehlt, nach dem Aufstehen Zitronensaft mit lauwarmem Wasser und Tees zu trinken – zum Beispiel Ingwertee.

An festen Speisen sollte man warme, gekochte Gemüsesorten zu sich nehmen, die einen bitteren Geschmack aufweisen: Chicorée, Radicchio, Endivien, Löwenzahnblätter, Spinat, Kohl oder Artischocken sind eine Wohltat. Zusätzlich kann auf frische Kräuter zurückgegriffen werden, die als reinigend, entgiftend und klärend gelten.

Lesen Sie auch: Forscher: Verhalten zum Fest bestimmt Länge des Lockdowns

Bitterstoffe gegen den Brummschädel

Chicorée, Radicchio und Endivien haben eine herbe, leicht bittere Geschmacksnote. Dafür ist der Bitterstoff Lactucopikrin verantwortlich, der in den Blattrippen sitzt.

Bitterstoffen wird eine verdauungsanregende Wirkung zugesprochen, zudem sind sie Vitamin-C-Lieferanten. Mit frischen Kräutern können außerdem Geschmacksakzente gesetzt werden, etwa mit Rosmarin, Ingwer, Bockshornklee, Piment, Kurkuma oder Kreuzkümmel.

Außerdem können Salate, Obst und Gemüse als Smoothie verzehrt werden – zum Beispiel mit Apfel, Banane, Brokkoli, Spinat, Mangold, Feld- oder Endiviensalat, Kresse, Basilikum, Avocado, Mango oder Ananas.

Das könnte Sie auch interessieren: Puzzeln in der Pandemie: Diese Varianten sollten Sie kennen

Misosuppe als wirksames Katerfrühstück

Bei einem Kater ist der Heißhunger auf Salziges und Saures meist groß. Bewährt bei einem Katerfrühstück sind eine hohe Flüssigkeitsaufnahme sowie eine fett- und eiweißreiche Kost.

Claudia Zaltenbach, Kochbuchautorin, Food- und Reisebloggerin, schwört auf Gemüsesuppen und Brühen – denn diese sind „gehaltvoll, aber nicht beschwerlich“. Bei Lust auf würzige Speisen hilft eine Misosuppe.

"Miso, das wörtlich übersetzt aus dem Japanischen ‚Quelle des Geschmacks‘ bedeutet, zeichnet sich durch tiefen Geschmack und eine unglaubliche Aromenvielfalt aus", betont Zaltenbach. Bei Miso handelt es sich um eine fermentierte Sojabohnenpaste, die aus den drei Zutaten Getreide, Salz und Bakterien besteht.

Lesen Sie auch: Haare schneiden zu Hause - Diese Tipps helfen dabei

Süß, sauer, salzig, bitter und Umami

"Dass Miso ein so unglaublich reichhaltiges Aroma bekommt, verdankt es einem Schimmelpilz mit dem Namen Aspergillus oryzae, der die Fermentation in Gang setzt", beschreibt es Zaltenbach. "Miso ist nicht nur reichhaltig an Nährstoffen und Spurenelementen, es ist auch eine echte Umami-Bombe."

Neben süß, sauer, salzig und bitter ist Umami die fünfte Geschmacksrichtung, die als "herzhaft, würzig" definiert wird. Für eine Misosuppe wird außerdem noch Dashi benötigt, eine Brühe aus Braunalgen und Bonitoflocken. Verkaterte Menschen können bei der Dashi-Brühe getrost zur Instantvariante greifen.

Das könnte Sie auch interessieren: Die Bibliothek in der Tasche - fünf E-Book-Reader im Test

Mit Suppe nach dem Alkoholgenuss wieder fit werden

Auch Maximiliane Wetzel lässt sich international inspirieren. Gemeinsam mit zwei Partnern hat sie in Berlin das Restaurant "Frühstück 3000" eröffnet, und auch sie tendiert zur Suppe, mit der dem Kater Paroli geboten werden soll: "Wir empfehlen die Vietnamesische Reissuppe, deren Fond mit Sternanis, Zimt und Ingwer angesetzt wird. Diese Gewürze hat man nach der Weihnachtszeit wahrscheinlich noch zu Hause."

Die cremig-herzhafte Suppe wird mit gekochtem Entenfleisch und einem rohen Eigelb serviert, welches dann mit der Flüssigkeit vermengt wird. Wer noch ein wenig Gans vom Weihnachtsessen übrig hat, kann auch dieses Fleisch als Suppeneinlage verwenden.

Die Suppe ist mit ihrer salzigen Note genau das Richtige, wenn man am Vorabend zu tief ins Glas geschaut hat. Auch das ungarische Hefegebäck Langosch ist wirksam bei einem Kater. Der Hefeteig wird ausgebacken und mit Sour Cream, Speck und Bergkäse serviert.

"Wir geben ein Sauerkrautgranité dazu, welches eine angenehme Frische mitbringt und das etwas schwere Gericht leichter macht. Das wäre sozusagen das Pendant zu der Pizza, die ja bekanntermaßen gegen Kater hilft", sagt Maximiliane Wetzel. (raer/dpa)