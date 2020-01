Keine Essensausgabe mehr am Sömmerdaer Schweitzer-Gymnasium

Ab morgen ist nicht alles anders. Aber etwas schon. Mit dem 1. Februar ändert sich für die Großen am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Sömmerda die Art und Weise, wie sie ihre Mittagsversorgung bekommen. Die Ausgabe entfällt. Das Personal dafür wird nicht mehr gestellt. Eigentlich sollte das schon im Januar erfolgen. Der Essenanbieter hatte das dem Schulverwaltungsamt als Vertragspartner noch Anfang Dezember mitgeteilt und von dort war die Information nur durchgereicht worden. Die Schule hat dann noch eine „Gnadenfrist“ von einem Monat nachverhandelt. Aber der ist nun auch vorbei.

„Wir fühlen uns mit diesem Problem alleingelassen“, sagt Lissy Wittig. Sie wirft dem Schulträger ein „nicht gerade riesiges Interesse daran vor, die Versorgung der Schüler abzusichern“. Dabei sei die Schule gar nicht Vertragspartner, müsse nun aber sehen, wie sie mit der neuen Situation klarkomme.

Mittagessen wird ab Februar in der Assiette angeliefert

Die 33-Jährige ist seit dem Sommer letzten Jahres stellvertretender Schulleiterin. Dem Caterer mag sie keinen Vorwurf machen. Der müsse schließlich wirtschaftlich arbeiten und habe für seine Entscheidung schlüssige Argumente.

Im Hauptteil des Schweitzer-Gymnasiums in der Salzmannstraße ist die Zahl derer, die an der Schülerspeisung teilnehmen, sehr übersichtlich. Etwa 20 seien es, sagt Wittig. Dass der Anbieter unter diesen Voraussetzungen seinen Personaleinsatz überdenke, sei verständlich. Auch gewähre er nun, unter quasi Selbstbedienungsbedingungen, einen Preisnachlass.

Das Mittagessen wird ab Februar für die Mitesser aus den Klassenstufen 9 bis 12 nur noch in der Assiette angeliefert, aber nicht ausgegeben.

„Das ist doch keine Esskultur mehr!“

Geschirr und Besteck stellt weiter der Caterer und holt alles nach der Benutzung auch wieder ab. Dennoch: „Das ist doch keine Esskultur mehr!“, sagt die Vize-Schulleiterin. Die Einschränkung laufe allem entgegen, was sich Schule und Schüler eigentlich in dieser Hinsicht vorgenommen haben. Eigentlich wird ja gerade angestrebt, wieder mehr Schülerinnen und Schüler für die Mittagsversorgung zu interessieren, das Angebot und die Bedingungen beim Essen (räumlich wie in der Tischkultur) zu verbessern.

„Drei Würstchen und ein trockenes Brötchen“, die Alternative, die quer über die Straße zu haben sei, könnten schließlich nicht als vollwertige Alternative gelten, so Wittig. Immerhin habe das Gymnasium viele Fahrschüler und außerdem werde viel Nachmittagsunterricht erteilt. Da sei gesunde Ernährung wichtig.

Es gibt sogar eine „sehr produktive“ Mensa AG am Albert-Schweitzer-Gymnasium – gecoacht wird die von der Verbraucherzentrale und sie vereint Eltern- und Schülervertreter sowie Lehrer. Auch das Landratsamt ist vertreten.

Ehrenamtliche für die Essensausgabe?

Einen Ausweg hat Wittig – und so auch Schulleiter Jens Pitzing – derzeit nicht parat. „Der einzige Ausweg, den wir sehen, ist, eventuell Ehrenamtliche für die Essensausgabe zu gewinnen.“ Wer allerdings hat ausgerechnet in der Mittagszeit freie Kapazitäten?

Bei den Jüngeren, im Schulteil in der Fichtestraße, bleibt dagegen alles wie gehabt – inklusive personalgestützter Essenausgabe. In den Klassenstufen 5 bis 8 gehen aber auch noch täglich 150 bis 180 Essen über die Ausgabetheke. Nach mehreren Jahren Anlauf sollen nun dort, wohl im Herbst, endlich die erwünschten Akustiksegel als Schalldämpfer aufgehängt werden. Nächster Wunsch wären Regalsysteme, um eine gewisse Grundordnung in den Ranzen-Wust im Mittagsgetümmel zu bringen.

Das wären laut Wittig erste Schritte, um die bisher hier wie da unbefriedigende Situation um „Essen und Trinken in der Schule“ nicht weiter einfach hinzunehmen. „Es wäre uns wichtig und ein zentraler Aspekt des Schulklimas, wenn wir eine Mensa hätten, die nicht nur zum Essen da wäre, sondern auch als Ort des Verweilens genutzt werden könnte.“

Falls sich jemand vorstellen kann, vielleicht auch nur auf Zeit, am Schweitzer-Gymnasium zur Mittagszeit auszuhelfen: Eine Kontaktaufnahme ist über die Homepage des Gymnasiums oder telefonisch unter 03634 / 612420 möglich.

Das könnte Sie auch interessieren: