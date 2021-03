Vor einer Kindertagesstätte in Hannover hat sich am Donnerstag ein Unglück ereignet. Ein 18 Monate junges Kind wurde von dem Auto seiner Eltern überrollt und starb.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei hielt die Familie mit ihrem Wagen am Morgen vor der Kita im Stadtteil Bothfeld, um die vier Jahre alte Tochter in den Kindergarten zu bringen.

Unglück in Hannover: Eltern und Zeugen versuchten Jungen wiederzubeleben

Als die Mutter mit ihrer Tochter und ihrem Sohn das Auto verließ, setzte sich der Wagen in Bewegung und überrollte den 18 Monate alten Sohn. Die Eltern und Zeugen versuchten das Kleinkind wiederzubeleben. Dann übernahmen Rettungskräfte und fuhren das Kind in eine Klinik. Dort starb das Kind.

Notfallseelsorger betreuten die Eltern sowie Zeugen des Unfalls, darunter Kita-Kinder. Die Polizei Hannover ermittelt gegen die Eltern wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

