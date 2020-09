Der Berliner Bernd Heumann wollte sich ein Leben auf einer einsamen Insel in Indonesien organisieren. Er mietete eine Insel für 30 Jahre und im zweiten Jahr auf der Insel Maila in Indonesien wurde bei ihm Marihuana gefunden und er kam ins indonesische Gefängnis.

Bernd Heumann sitzt an seinem Strand, schaut in die Dunkelheit, aus der es leise plätschert. Zwei Katzen schnurren um sein Bein. Er sagt: „In der Nacht ist es fast am allergeilsten.“ Oben am Himmel schiebt sich eine Wolke über das große, unendliche Schwarz.