Der geplanter dreitägiger Staatsbesuch in Frankreich des britischen Königs Charles III. wurde vorerst abgesagt. Grund dafür sei die Ankündigung eines neuen Protest- und Streiktags gegen die Rentenreform, teilte der Elysée mit. Der Besuch solle zu einem ungenannten Zeitpunkt nachgeholt werden, "unter Bedingungen, die unserer Freundschaft entsprechen", betonte der Elysée.

Britisches Königshaus König Charles in Berlin: Diese Gäste sind beim Staatsbankett

Berlin. König Charles III. besucht heute Berlin. Die Gästeliste fürs Staatsbankett bei Bundespräsident Steinmeier sorgt für Überraschungen.

Mehr als ein halbes Jahr nachdem Charles III. zum britischen König ernannt wurde, ist er zum ersten Mal im Ausland unterwegs, und zwar in Berlin. Heute Abend ist ein Staatsbankett im Schloss Bellevue bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplant. Und die Gästeliste bringt einige Überraschungen mit sich.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird laut "Spiegel"-Informationen nicht anwesend sein, dafür aber seine Amtsvorgängerin Angela Merkel. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst über diese Personalie berichtet.

Neben Merkel werden unter anderem Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Bankett teilnehmen. Auch der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck soll eingeladen sein.

Gästeliste beim Staatsbankett: Von Architekten bis zum „Tote Hosen“-Sänger

Zusätzlich zu den politischen Gästen werden auch Personen aus dem öffentlichen Leben und aus der Wirtschaft kommen. Unter ihnen sind der Architekt David Chipperfield, Biontech-Chefin Özlem Türeci und der "Tote Hosen"-Sänger Campino, der die britische Staatsbürgerschaft besitzt. Laut "Spiegel" ist Georg Friedrich Prinz von Preußen nicht eingeladen.

Gäste, die wahrscheinlich eher überraschen: Motsi Mabuse und ihr Mann. Grund ist, dass König Charles und seine Frau Camilla anscheinend große Fans der britischen Version von "Let's Dance" - dem Original "Strictly Come Dancing" - sind. Mabuse ist nicht nur Jurorin bei der deutschen Version der Show, sondern auch seit 2019 bei der britischen Ausgabe.

Königspaar bis Freitag in Deutschland

Ursprünglich war auch Frankreich als Ziel für den ersten Auslandsbesuch von König Charles geplant. Doch wegen der sozialen Unruhen im Land, hat das britische Königshaus umdisponiert und den Besuch in Paris abgesagt.

Charles und Camilla werden bis Freitag in Deutschland bleiben. Am Donnerstag wird der britische König unter anderem eine Rede im Bundestag halten und einen Abstecher zu einem deutsch-britischen Bataillon sowie einem Ökodorf in Brandenburg machen.

Am Freitag wird das Königspaar gemeinsam mit Steinmeier im ICE nach Hamburg fahren. Dort besuchen sie das Denkmal „Kindertransport - der letzte Abschied“ und die Ruine der während des Zweiten Weltkriegs zerstörten Kirche St. Nikolai. (ari)