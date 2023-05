In weniger als 24 Stunden wird König Charles III. offiziell gekrönt. Lesen Sie alle Entwicklungen und News in unserem Royal-Blog.

Am 6. Mai wird König Charles offiziell gekrönt, das gesamte Königreich steht Kopf

Bereits am Tag vor der Zeremonie hatte Charles III. einige Termine

Lesen Sie hier die aktuellen Entwicklungen im Newsblog

London. Am Samstag, dem 6. Mai, ist es endlich so weit: König Charles III. wird nach dem Tod der Queen im September offiziell zum rechtmäßigen Monarchen Großbritanniens gekrönt. Die Vorbereitungen für den historischen Tag laufen bereits seit Monaten.

Das Volk im Vereinigten Königreich fiebert der Krönung seit etlichen Wochen entgegen: Für das Krönungswochenende sind im ganzen Land über 3000 Straßenfeste angekündigt. Und auch hochkarätige Gäste lassen es sich nicht nehmen, am großen Tag in der Londoner Westminster Abbey vor Ort zu sein, während für das Vereinigte Königreich ein neues Zeitalter beginnt.

Royal-News vom 5. Mai: Charles und Camilla sprechen U-Bahn-Ansagen

20.02 Uhr: In Großbritannien steht am Samstag alles im Zeichen der Krönung – und in London dürfte es voll werden. Damit es an Bahnhöfen nicht zu Unfällen kommt, wird per Durchsagen darauf hingeweisen, dass Fahrgäste die Lücke zwischen Zug und Bahnsteig beachten sollen, auf Englisch: "Mind the gap".

Zu hören sind an diesem Tag jedoch nicht die normalen Ansagen. Vielmehr fordern der König und seine Frau Camilla die Reisenden höchstpersönlich auf, vorsichtig zu sein. Dafür haben sie extra Durchsagen eingesprochen. Diese sollen am Krönungswochenende in Zügen im ganzen Land und auch in der Londoner U-Bahn abgespielt werden.

Sound familiar? 🔊👀



Listen out for Their Majesties on @TfL and @NetworkRail on your travels this #Coronation weekend… and don't forget to #MindTheGap.

Am Tag der Krönung: "God Save The King" beim Liverpool-Spiel

18.56 Uhr: Am Samstag spielt der FC Liverpool in der Premier League gegen den FC Brentford. Doch bei einigen Liverpool-Fans scheinen die Royals nicht hoch im Kurs zu stehen. Beim letzten Spiel buhten sie die britische Hymne aus und sangen ein abfälliges Lied über die Krönung. Beim Spiel am Samstag soll „God Save The King“ dennoch im Stadion ertönen.

18.25 Uhr: Zahlreiche Fans warten auf ihren König Charles III. Doch wer ist eigentlich offiziell geladen? Lesen Sie hier, wer alles auf der Gästeliste für die Krönung steht.

"Britisches Wetter" für den Tag der Krönung vorhergesagt

17.52 Uhr: Was wäre eine britische Krönung ohne britisches Wetter? Zumindest am Vortag ziehen immer wieder Regenschauer über die Hauptstadt London. Auch für den Krönungstag selbst ist Regen bei 16 Grad angesagt. Die Fans vor Ort lassen sich die gute Laune davon nicht verderben.

Royals-Fans schützen sich mit Regenschirmen im Union Jack-Style vor den Regenschauern. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

17.05 Uhr: Glückwünsche aus Deutschland erreichen den König: „King Charles III. tritt ein großes Erbe an. Durch sein facettenreiches Engagement wird er sichtbare Zeichen setzen“, sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) laut einer Mitteilung. Rhein wünschte dem 74-jährigen Charles auch „gute Entscheidungen“ und „dass er mit seiner humorvollen Art Distanzen überwinden, die Menschen zusammenführen und sich für die Belange derer einsetzen kann, die selten Gehör finden“.

Fans campieren schon Tage vor der Krönung in London

16.55 Uhr: Unzählige Menschen sind bereits in den vergangenen Tagen nach London gekommen, um bei der Krönung am Ort des Geschehens zu sein. Einige davon verzichten auf ein Hotel und campieren in der Stadt, um sich so frühzeitig die besten Plätze entlang der Krönungsroute zu sichern.

16:16 Uhr: Zeit, um sich auf den kommenden Tag vorzubereiten, bleibt König Charles nicht. Am Nachmittag trifft er sich mit Vertretern des Commonwealth im Londoner Marlborough House. Die Generalsekretärin der des Staatenbunds, Patricia Scotland, begrüßt er herzlich. Eine Charme-Offensive dürfte auch angebracht sein, denn einige Commonwealth-Staaten hadern mit der britischen Krone und wollen den zukünftigen König nicht als Staatsoberhaupt.

16.03 Uhr: Die bevorstehende Krönung ist für das Vereinigte Königreich ein außergewöhnliches Ereignis. Denn es ist 70 Jahre her, dass zum letzten Mal ein Monarch oder besser gesagt eine Monarchin gekrönt wurde: 1952 beerbte Charles Mutter, Queen Elisabth II., ihren Vater auf dem Thron. Die Zeremonie war damals ein Medienspektakel und wurde live in die ganze Welt übertragen – für die damalige Zeit eine absolute Ausnahme. Lesen Sie hier, wie die Krönung von Queen Elisabeth II. ablief.

Am Tag vor der Krönung: König Charles begrüßt die wartenden Menschen

15.49 Uhr: Am Nachmittag vor seiner Krönung zeigt sich König Charles III. volksnah: In London tritt er vor den Buckingham Palast, um die wartende Menge zu begrüßen. Die Menschen sind zum Teil aus weiter Ferne angereist, um bei dem denkwürdigen Ereignis vor Ort zu sein. Eine Frau hält ein Schild mit "USA loves King Charles!". Der König selber trägt einen blauen Anzug mit rosa Kravatte.

