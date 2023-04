König Charles übergibt neue Truppenfahnen

London/Breacon Die britische Armee hat neue Truppenfahnen bekommen, überreicht vom König in einer Zeremonie. Die Fahnen kommen am 6. Mai zum Einsatz.

Kurz vor seiner Krönung hat König Charles III. mehreren Teilen der britischen Armee neue Truppenfahnen überreicht. „Ihre Loyalität und Hingabe an den Dienst, den Sie vertreten, und an Ihre Farben sind Markenzeichen der Tapferkeit und Selbstlosigkeit, die Sie in unserem Namen zeigen“, sagte der 74-Jährige bei der Zeremonie am Donnerstag vor dem Buckingham-Palast in London. Die Banner sollen am 6. Mai in der Krönungsprozession mitgeführt werden, wie der in die Uniform eines Feldmarschalls gekleidete Monarch sagte. Charles war einst selbst in der Royal Navy und der Royal Air Force ausgebildet worden.

Der Thronfolger Prinz William (40) und seine Ehefrau Prinzessin Kate (41) trafen unterdessen in Wales auf Bergretter. Im Nationalpark Bannau Brycheiniog (Breacon Beacons) seilte sich das Paar ab. „Es ist schon etwas her“, sagte William auf die Frage, ob er Erfahrung habe. Kate mahnte ihren Ehemann zur Umsicht: „Das ist kein Rennen.“ Anschließend brachte das Paar, das seit dem Amtsantritt von Williams Vater Charles als König die Titel Prinz und Prinzessin von Wales trägt, bei einer Übung eine Testpuppe in Sicherheit. Der Thronfolger ist Schirmherr der Bergretter in England und Wales und hat während seiner Militärzeit als Pilot bei der Flugambulanz gearbeitet.