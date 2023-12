Königin Margrethe II will abdanken – für Kronprinz Frederik

Berlin. Neues Jahr, neuer König: In Dänemark hat Königin Margrethe II. zu Silvester angekündigt, dass sie abdanken will. Der Termin steht fest.

Paukenschlag in Dänemark. Königin Margrethe II. will abdanken. Völlig überraschend kündigte die 83 Jahre alte Regentin in ihrer Neujahrsansprache an, dass sie im neuen Jahr ihre Herrschaft aufgeben will.

Sie nannte auch einen konkreten Termin für den Wechsel: Sie wolle am 14. Januar 2024 als Regentin zurücktreten, sagte sie in der übertragenen Asprache.

Als Grund für den Wechsel wird der Gesundheitszustand der Königin genannt, der sich zunehmend verschlechtert habe. Sie selbst sagte nur: „Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist.“

Der natürliche Thronnachfolger ist ihr Sohn: Kronprinz Frederik. Er ist 55 Jahre alt (fmg)