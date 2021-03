Schleiz. Der Jugendhilfeausschuss-Vorsitzende Wolfgang Kleindienst habe nach Ansicht der Kreisjugendring-Mitglieder seinem Amt durch Teilnahme an der nicht genehmigten Demo Schaden zugefügt.

Nach Demo in Pößneck: Kreisjugendring-Mitglieder beantragen Abwahl von Wolfgang Kleindienst

Drei Mitglieder des Kreisjugendrings Saale-Orla haben den Antrag gestellt, Wolfgang Kleindienst (UBV) als Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses abzuwählen. Er habe durch seine Teilnahme und sein öffentliches Verhalten bei einer vom Landratsamt untersagten Demonstration Mitte Dezember in Pößneck gegen die Coronaauflagen dem Amt Schaden zugefügt.