Kylie Minogue liebt ihren Job über alles

London Sie hat gerade ein neues Studioalbum herausgebracht, und denkt nicht ans Aufhören: Kylie Minogie kann von Musik nicht genug bekommen.

Popstar Kylie Minogue hält sich selbst für einen Workaholic. Deshalb hat die australische Sängerin („Padam Padam“, „Can't Get You Out Of My Head“) während ihrer mehr als drei Jahrzehnte währenden Musikkarriere nie eine längere Pause eingelegt, sieht man von einer gesundheitlich bedingten Auszeit wegen einer Krebsbehandlung in den 2000er Jahren ab. Die 55-Jährige liebt ihren Job. „Es ist auch mein Hobby“, sagte Minogue der Deutschen Presse-Agentur in London. „Es ist unendlich stimulierend.“

Zwar habe sie ihre Karriere als Schauspielerin (in der TV-Serie „Neighbours“) begonnen. „Aber ich denke, die Musik war immer der vorbestimmte Weg für mich und mein Schicksal“, sagte Minogue, die gerade ihr 16. Studioalbum „Tension“ veröffentlicht hat und demnächst eine Konzertserie in Las Vegas beginnt. „Gerade jetzt, wo ich mit der Arbeit so viel um die Ohren habe - hätte ich da gern mal eine Woche frei? Ja! Aber nein, ich habe mir nie eine längere Auszeit gegönnt, nur ganz kurze Pausen.“

Zwar ist Kylie Minogue momentan single. Sie sei allerdings von Menschen umgeben, die sich um sie kümmerten. „Die sagen mir: "Pass auf dich auf, vergiss nicht, dass du auch nur ein Mensch bist." Ich bin mir dessen bewusst und versuche auf mich zu achten. Es ist nur gerade so eine aufregende Zeit, da versuche ich, mit allem Schritt zu halten. Alles in allem fühle ich mich allerdings gut. Und ja, ich kann definitiv sagen, dass ich eine Art Workaholic bin.“