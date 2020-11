Lebendiger Adventskalender will Corona-Pandemie trotzen

Seit über zehn Jahren gibt es in Hohenleuben und Langenwetzendorf mit seinen Ortsteilen den sogenannten lebendigen Adventskalender. Die Idee dahinter ist simpel. Statt Türchen mit Schokolade öffnen in der Adventszeit die Menschen vor Ort ihre Haustüren. Sie laden zu kurzen Schauspielen, Liederabenden oder Bastelstunden ein. So werden aus vielleicht noch unbekannten Hausnummern gute Nachbarn und Freunde. Menschen, die Weihnachten alleine sind, kommen in Kontakt. Alles in allem eine wunderbare Idee, die im Jahr 2020 aber plötzlich einen negativen Beigeschmack bekommt. Neue Kontakte und geselliges Beisammensein sind in Pandemie-Zeiten nicht erwünscht. „Wir waren alle erstmal niedergeschlagen, als wir im Oktober diskutiert haben, ob der lebendige Adventskalender stattfinden kann“, sagt Sandra Günther, die das Projekt 2009 mit ins Leben rief.

Kreativität als Trumpf-Karte

Aber dann fiel dem Organisationsteam eben noch eine Eigenschaft ein, die die lebendigen Adventstürchen in Langenwetzendorf, Naitschau, Erbengrün oder auch Hohenleuben eint. Die Kreativität. Und so wurde die Idee geboren, den Adventskalender in diesem Jahr noch nicht aufzugeben. „Vielleicht ist dieses Jahr alles ein bisschen anders, schon alleine weil es nur im Freien stattfindet. Aber das war ja in den vergangenen Jahren oft schon der Fall“, sagt Sandra Günther. Auch müsse dann wohl darauf geachtet werden, die Abstände einzuhalten. „Aber man lechzt doch nach Gesellschaft und gemeinschaftlichem Erleben“, sagt sie. Man müsse natürlich noch den November abwarten und wie sich die Infektionszahlen entwickeln, sei jedoch guten Mutes. Nun seien aber vor allem die Familien, Vereine, Institutionen und Geschäfte gefragt, einen Abend als Gastgeber zu gestalten. Noch sei die Hälfte der Tage im Dezember frei. „Wir brauchen eure Unterstützung. Wer Interesse hat, soll sich bitte bei uns melden“, sagt Sandra Günther.

Mitmacher noch gesucht

Der Kreativität sind wenig Grenzen gesetzt. Außer natürlich durch die bekannten Hygieneregeln. So sollen die Türchen ihr Programm am besten im Freien präsentieren und genügend Platz für den Abstand der Gäste gewährleisten. Pünktlich zum ersten Advent sollen dann Plakate und Handzettel mit den teilnehmenden Haushalten im Umlauf sein. Die teilnehmenden Häuser sollen aber auch weiterhin an einem leuchtenden gelben Stern erkennbar sein. Jeder, der Lust und Muße habe, könne sich daher im Advent um 18 Uhr auf den Weg zu einem der Türchen machen.

„Am Ende können die Veranstaltungen eine kleine Alternative zu den fehlenden Weihnachtsmärkten sein“, sagt Sandra Günther. Ob der Advent in diesem Jahr lebendig bleibt, hänge jetzt aber auch vom Verhalten der Menschen in den nächsten Wochen ab. Unter aktuellen Bestimmungen sei es nämlich wahrscheinlich nicht möglich, die Sache durchzuziehen. Aber an ein Scheitern der Idee, denke jetzt noch keiner aus dem Team.

Wie zum Trotz schickt Sandra Günther schließlich den Druckauftrag für Türchen Nummer 12 an einen der riesigen Drucker in den Vogtlandwerkstätten in Zeulenroda-Triebes. Mitarbeiterin Jennifer Sydlik schneidet den Stern, der einmal eine Haustür zieren soll, aus. Noch ist die Idee der Organisatoren also quicklebendig. „Vielleicht gerade in diesen reglementierten Zeiten brauchen wir die Möglichkeit, für ein paar Minuten Gemeinschaft in weihnachtlicher Besinnlichkeit“, sagt Sandra Günter.

Wer sich vorstellen kann, bei sich an einem der Adventsabende 18 Uhr das Türchen als Gastgeber zu öffnen, soll sich bitte bis 6. November im Pfarramt in Langenwetzendorf unter (036625) 20204 melden. Sollte das Telefon nicht besetzt sein, reicht es eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen.