Berlin. Die Leiche einer seit Wochen vermissten 19-jährigen Frau aus Klötze wurde gefunden. Ein 42-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Am Donnerstag wurde im Landkreis Helmstedt die Leiche einer seit Wochen vermissten 19-Jährigen aus Klötze gefunden. Ein 42-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Verdacht, dass die junge Frau einem zum Opfer gefallen ist.

Staatsanwaltschaft und Polizei kündigten für den weiteren Tagesverlauf eine gemeinsame Erklärung an, machten aber zunächst keine weiteren Angaben zur Tat.

Tatverdächtiger bereits im Visier der Ermittler

Der 42-jährige Beschuldigte war bereits zuvor wegen des Verdachts des Totschlags ins Visier der Ermittler geraten. Ein Geständnis hatte er bislang jedoch nicht abgelegt.

Die 19-Jährige war nach Angaben der Polizei am Nachmittag des 7. März als vermisst gemeldet worden. Sie sei zuletzt am 4. März in Klötze gesehen worden. (dpa/ew)