Löwe Amos und Leopard Jao vom Geraer Tierpark verstorben

Große Traurigkeit im Geraer Waldzoo: Mit Löwe Amos und Leopard Jao sind zwei Besucherlieblinge im April verstorben. Das teilte die Stadtverwaltung Gera am Freitag mit.

Löwe Amos sei laut des Tierparkteams bereits mehrere Monate durch starken Vitalitätsverlust aufgefallen. Mit zahlreichen Maßnahmen und unter tierärztlicher Betreuung sollte er sich erholen, habe Aufbaupräparate übers Futter – ausschließlich sein Lieblingsfutter – bekommen, aber dennoch immer weiter abgenommen. „Der Gewichtsverlust war nicht aufzuhalten“, heißt es. Wie das Umweltamt der Stadt Gera mitteilt, zu dem der Tierpark gehört, gab es aus medizinischer Sicht keine Aussicht auf Besserung. Deshalb sei Amos am 4. April 2020 eingeschläfert worden.

Damit ist Löwin Kibali (16 Jahre) jetzt allein. Wie sie zurechtkommen wird, bleibe abzuwarten, heißt es aus dem Tierpark. Amos und Kibali waren am 7. Juni 2011 aus dem Thüringer Zoopark Erfurt nach Gera gezogen und haben seitdem das Geraer Wappentier vertreten. Amos selbst wurde am 30. Oktober 2003 in Ueckermünde geboren und wurde somit 16 Jahre alt.

Auch Chinaleopard Jao musste im April eingeschläfert werden. Foto: Stadtverwaltung Gera

Neben Amos beklagt der Tierpark auch den Verlust des Chinaleoparden Jao. Über den Knochenkrebs und die Lahmheit des Tieres waren die Besucher bereits über ein Schild an der Anlage informiert. Auch Jao stand unter tierärztlicher Betreuung. Er bekam seit geraumer Zeit Schmerz- und Entzündungshemmer. Aber nach Abstimmung mit der Tierärztin sei auch hier die Entscheidung getroffen worden, von ihm Abschied zu nehmen, heißt es. Am 8. April sei auch er eingeschläfert worden.

Jao kam zum Geraer Tierpark im März 2011 über den Zuchtbuchführer der Chinaleoparden aus dem Zoo Neuwied. Jao war im Zoo Liberec geboren und wäre am 18. April 13 Jahre alt geworden. Die nun schon fast 17-jährige Orpha sollte gut allein zurechtkommen, da Leoparden Einzelgänger sind, heißt es aus dem Tierpark Gera.

