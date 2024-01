Nach der Notlandung einer Boeing 737 MAX 9 in den USA hat die US-Flugaufsichtsbehörde FAA für rund 170 Maschinen des Typs sofortige Inspektionen angeordnet. Inzwischen zogen Airlines weltweit die Maschinen aus dem Verkehr, was am Wochenende zu Dutzenden Flugausfällen führte.

Chicago/Seattle Die fast verunglückte Boeing ist wohl kein Einzelfall. Ein iPhone aus der „Alaska Airlines“-Maschine sorgt unterdessen für Furore.

Der Flugzeughersteller Boeing befindet sich in der nächsten tiefen Vertrauenskrise. Schon wieder steht ein Flugzeug des US-Unternehmens in den Schlagzeilen für einen lebensgefährlichen Konstruktionsfehler. Am vergangenen Freitag brach eine Kabinenwand einer Boeing 737 Max 9 im Flug heraus, nur durch Glück konnte eine Tragödie abgewendet werden. Zwei US-Airlines haben nun wohl an der gleichen Stelle Probleme bei weiteren Maschinen dieses Typs entdeckt.

Alaska Airlines und United Airlines berichteten am Montag (Ortszeit) nach ersten Überprüfungen von losen Schrauben und Teilen. Wie viele Maschinen bisher betroffen sind, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Flugaufsicht FAA hatte nach dem Vorfall für rund 170 Maschinen des Typs Boeing 737 MAX 9 sofortige Inspektionen angeordnet und bis zu deren Abschluss für einige von ihnen ein Flugverbot verhängt. Airlines weltweit zogen die Maschinen aus dem Verkehr, was am Wochenende zu Dutzenden Flugausfällen führte.

Kabinenwand brach im Steilflug aus Alaska-Airlines-Maschine heraus

Nach Informationen der Website „The Air Current“ wurden die losen Schrauben und andere Probleme mit dem Bauteil bei mindestens fünf Maschinen von United Airlines gefunden. United hat 79 Flugzeuge des Typs, Alaska laut Medienberichten 65 - und weltweit sind es gut 170 Maschinen. In der Europäischen Union sind laut der hiesigen Behörde EASA keine Flugzeuge von Stilllegungen und Inspektionen betroffen.

Die Maschine von Flug Nummer 1282 von Alaska Airlines war in Portland im Nordwesten der USA gestartet und auf dem Weg nach Ontario in Kalifornien, als sich das Kabinenteil löste. Daraufhin kehrte das Flugzeug um und legte rund 20 Minuten später in Portland eine Notlandung hin. Verletzt wurde niemand, auch weil keine Passagiere unmittelbar an dem herausgebrochenen Teil saßen und alle Reisende angeschnallt waren. Die 171 Passagiere erlitten einen Schock. Der Besitzer oder die Besitzerin eines herausgesaugten iPhones hat dagegen Glück im Unglück.

iPhone überlebt 5000 Meter tiefen Sturz aus Boeing-Flugzeug fast unbeschadet

Während für einige Handys schon ein Fall vom Küchentischs das Ende bedeutet, erwies sich ein iPhone an Bord der Problem-Maschine als deutlich robuster. Das Smartphone hatte den Fall aus 5000 Meter Höhe aus der notgelandeten Boeing 737 offenbar fast unbeschadet überstanden. Er habe das Mobiltelefon „ziemlich sauber und ohne Kratzer im Gebüsch“ gefunden, schrieb ein Mann im nordwestlichen US-Bundesstaat Washington am Sonntag im Onlinedienst Tiktok, nachdem er das iPhone gefunden hatte, das vermutlich einem der Passagiere gehört.

Das Mobiltelefon der Firma Apple war offenbar aus dem Flugzeug gesaugt worden, als kurz nach dem Start ein Teil der Kabinenwand herausflog. Ein Foto des Geräts, das der Finder im Onlinedienst X, vormals Twitter, veröffentlichte, zeigt den intaktenBildschirm und eine per E-Mail verschickte Gepäckquittung in Höhe von 70 Dollar. Der Akku war demnach zu 44 Prozent geladen und das Smartphone noch immer im Flugmodus. Abgesehen von der Anschlussstelle für das Ladekabel schien das Telefon unversehrt zu sein.

Boeing 737 Max könnte Hersteller in nächste tiefe Krise stürzen

Die 737 Max ist zwar ein Boeing-Bestseller, stürzte den Konzern aber bereits in eine tiefe Krise. Nach zwei tödlichen Abstürzen mussten Maschinen des Typs von März 2019 an mehr als eineinhalb Jahre lang am Boden bleiben, bis es Nachbesserungen an einem Flugassistenzsystem gab.