Lotto-Großgewinn von knapp einer Million Euro geht nach Thüringen

Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr vermeldet die Thüringer Staatslotterie einen Großgewinn (Symbolbild).

Suhl. Ein Glückspilz aus Thüringen hat einen Großgewinn beim Lotto abgeräumt. Über diese Summe kann sich der Tipper oder die Tipperin freuen.

Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr vermeldet die Thüringer Staatslotterie einen Großgewinn aus einer bundesweiten Lotterie: Am Samstag, den 25. März 2023, hat ein Glückspilz aus Thüringen bei einer Ziehung von Lotto 6aus49 die Gewinnklasse 2 erzielt und kann sich nun über 953.123,20 Euro freuen.

Auf dem Spielschein, der in einer Annahmestelle in Mittelthüringen abgegeben wurde, seien acht Lotto-Tipps angekreuzt worden und er habe eine Laufzeit von vier Wochen.

Wie der Deutsche Lotto-Toto-Block (DLTB) am Montag mitteilt, gab es bei der Ziehung am Samstag zwar keinen Gewinner der Gewinnklasse 1, aber dafür gleich drei Gewinner in der Gewinnklasse 2. Neben Thüringen gingen die Gewinne nach Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.