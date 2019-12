Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lottogeld für Frauenzentrum TOWANDA

Mit Lottomitteln in Höhe von 4 000 Euro unterstützt das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz die Einrichtung und Ausstattung eines neuen Raumes im Frauenzentrum TOWANDA Jena e.V. „Es ist wichtig, geschützte Räume für Frauen zu schaffen und zu erhalten. Towanda ist ein guter Ort – für den Austausch, die Begegnung und das gemeinsame Lernen unter Frauen. Ich freue mich, dass wir das Team bei dieser wertvollen Arbeit unterstützen können“, so Umweltministerin Anja Siegesmund. Seit Jahresbeginn 2019 steht dem Frauenzentrum ein zweiter Veranstaltungsraum zur Verfügung, in dem Deutschkurse, Vorträge, Workshops und Seminare für Entspannungs- und Bewegungsübungen stattfinden können. Mit den Überschüssen aus der Staatslotterie sollen Möbel, Yoga-Zubehör und Stehlampen folgen. Die Angebote des Zentrums richten sich an alle Frauen jeden Alters und jeder Herkunft.