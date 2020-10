Luftfilter am Friedrichgymnasium in Altenburg soll Schulschließungen verhindern

Es ist ein Beispiel, das Schule machen soll: Der vom Altenburger Unternehmen Schulz und Berger entwickelte Luftfilter Virusfrei 1200 verspricht, rund 99,9 Prozent aller Viren, Bakterien, Keime und Pilze in der Luft abzutöten. Geschäftsführer Dirk Barnstedt (48) ließ in dieser Woche vier Prototypen auf eigene Kosten in zwei Klassenzimmern des Friedrichgymnasiums in Altenburg testen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Er habe feststellen müssen, dass es für die Verringerung der Aerosole durch Luftfilter bislang keine wissenschaftlich fundierte Fachliteratur gebe. Obwohl das Thema öfter in den abendlichen Talkrunden im Fernsehen diskutiert werde. „Das ist einfach nur Gequatsche“, sagt er. Als Bodo Ramelow (Die Linke) Anfang August in Starkenberg zu Besuch war, wurde er von Barnstedt angesprochen. Der Ministerpräsident habe sich viel Zeit genommen, so Landrat Uwe Melzer (CDU). Ramelow habe einen Nachweis zur Wirksamkeit verlangt, der nun erfolgen soll. „Unser Ziel soll sein: Virus raus und Präsenzunterricht in den Schulen erhalten“, sagt Melzer. An der Regelschule in Rositz könne man sehen, wie dringlich das Thema sei. Er erinnerte auch noch an das Fiebermessen im vergangenen Schuljahr.

Luftfilter reinigt 2500 Kubikmeterpro Stunde

Barnstedt sieht den Virusfrei 1200 als geeigneten Schutz für Menschen, die häufig mit anderen Menschen in Kontakt stehen. Das Basismodul für 5950 Euro kann auch mit einem Luftschleier erweitert werden, kostet in dieser Variante 8350 Euro. Dafür sei die Person, welche darunter sitzt, sogar geschützt, wenn sie aus nächster Nähe angehustet oder angeniest wird. Sein Filter sei also ein praktischer Schutz gegen Ansteckungen mit Coronaviren oder anderen Keimen in Supermärkten, Behörden, Arztpraxen, öffentlichen Verkehrsmitteln oder eben Schulen. Die mit Aerosolen belastete Luft wird von oben angesaugt, durch Feinstaub- und Krankenhausfilter, sogenannte Hepa-Filter, gereinigt.

Das rund 50 Kilogramm schwere Deckengerät arbeitet dabei nach dem Umluftprinzip. Rund 2500 Kubikmeter Luft werden in der Stunde umgewälzt. Man sei dabei, auch kleinere Varianten zu entwickeln. „Technisch ist alles möglich“, sagt Barnstedt. Bei den Schülern der 9c jedenfalls kamen die Geräte gut an. Man höre sie zwar, aber sie seien nicht zu laut. Eine Beeinträchtigung des Unterrichts konnte jedenfalls keiner der Schüler feststellen. Auch der unter dem Luftschleier sitzende Lehrer klagt nicht über Zugluft, jedoch über den Geruch: „Auf einer Skala von eins bis zehn ist das eine zwei“, sagt Rico Heuschkel.

Regelmäßiges Lüften muss dennoch sein

Wenn heute ein Lehrer positiv auf Corona getestet würde, müsste man gleich die ganze Schule für zwei Wochen schließen, sagt Schulleiter Thomas Lahr. Er hofft, dass bald schon viele seiner etwa 30 Klassenräume mit den Luftfiltern ausgerüstet werden. Bakteriologe Thomas Missel ist beauftragt, die Konzentration von Staubpartikeln im Bereich von 0,3 bis 5 Mikrometer zu untersuchen. Denn der Staub fungiert als Träger der Bakterien und Viren. Mit Hilfe eines Messgeräts wurde er in beiden Klassenzimmern in über 1000 Petrischalen gesammelt, wird aktuell im Labor analysiert. Anfang nächster Woche sollen die Ergebnisse vorliegen.

Von der Wirksamkeit seines Luftfilters ist Barnstedt schon vor der Auswertung der Messergebnisse überzeugt. Bereits nach 15 Minuten im Betrieb sei die Keimlast im Klassenzimmer um 90 Prozent reduziert, besagte ein erstes Sachverständigen-Gutachten. Damit habe man schon mehr erreicht, als wenn alle Schüler im Raum die ganze Zeit FFP2-Masken tragen würden. Alle 45 Minuten lüften müsse man dennoch, damit die Sauerstoff-Konzentration nicht zu stark absinke. Gefragt sei jetzt die Landespolitik, meint er. Ab Montag werde bei Schulz und Berger mit der Serienfertigung begonnen, man habe zahlreiche Container bestellt, um Produktionsflächen zu gewinnen. Doch das unternehmerische Risiko sei groß bei einem Materialwert von rund 4000 Euro je Luftfilter. „Ab November werden wahrscheinlich 10.000 Stück gebraucht“, sagt Barnstedt. Die Politik müsse sagen, ob sie die Filter haben wolle.