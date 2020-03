Madeline Stuart hat das Down-Syndrom – und ist Topmodel

New York, Mailand, Paris – die Modewelt reißt sich um Madeline Stuart (23) aus Australien. Sie ist das erste Model, das mit Trisomie 21 geboren wurde. Fast das ganze Jahr über reist sie um die Welt. Immer an ihrer Seite ist ihre Mutter Rosanne. Die Ärzte hatten ihr prophezeit, dass ihre behinderte Tochter niemals etwas erreichen könne. Ein Gespräch über Erfolge, Akzeptanz und den Druck der Modebranche. Lesen Sie hier: Warum ich mein Kind mit Down-Syndrom besonders liebe.

Model mit Trisonomie 21: Facebook-Foto machte sie zum Topmodel

Wie kamen Sie auf die Idee, zu modeln?

Madeline Stuart: Angefangen hat alles mit einem Foto auf Facebook, das viral ging. Meine Mutter startete eine öffentliche Seite und veröffentlichte Vorher- und Nachher-Bilder von mir. Ich hatte ein Jahr zuvor, als ich 40 Pfund schwerer war, begonnen, einen gesunden Lebensstil zu führen. Mein Foto wurde innerhalb weniger Tage von über 6,8 Millionen Menschen angesehen. Innerhalb von zwei Monaten wurde ich eingeladen, im September 2015 bei der New York Fashion Week zu modeln. Das öffnete mir die Tür.

Porträts von Kindern mit Down-Syndrom

Wie ist es für Sie, das Leben als Topmodel?

Ich arbeite hart und sage nie, dass ich wegen meiner Behinderung etwas nicht tun kann. Manchmal mache ich es nicht so schnell wie jemand anderer, aber ich werde es am Ende schaffen, wenn man mir eine Chance gibt. Ich reise jetzt immer ein Dreivierteljahr pro Jahr, und das kann anstrengend sein, aber ich würde es für nichts eintauschen.

Madeline Stuart. Foto: Mike Coppola / Getty Images for American Heart Association

Die Modebranche ist häufig in der Kritik, weil die Models unter extremem Druck stehen.

Mir hat die Arbeit in der Modebranche die Möglichkeit gegeben, die Welt zu bereisen, mit berühmten Modedesignern zusammenzuarbeiten und das Bewusstsein für Downsyndrom, Vielfalt und Inklusion zu schärfen.

Vielfalt und Inklusion – eigentlich heißt es doch immer, alle Models müssten einer Norm entsprechen.

Ein Nachteil in der Modebranche ist, dass die meisten Menschen der Meinung sind, dass ein Mensch mit Behinderung nicht modeln kann oder nicht zum Image eines „idealen Models“ passt. Ich habe versucht, die Einstellung der Menschen zum Downsyndrom und zum Thema Behinderung zu ändern, damit sie sehen, dass jeder schön und fähig ist.

Wie sehr fühlen Sie selbst denn den Druck der Modeindustrie, immer schlank zu sein und schön auszusehen?

Ich habe den Druck nie direkt gespürt. Ich wurde mit einem Herzfehler geboren, der repariert wurde, und muss deshalb fit und aktiv sein, wenn ich ein langes, gesundes Leben führen möchte. Ich fühlte mich sehr unwohl, als ich mehr wog, und es gefiel mir nicht. Aber es ist schwer, eine Übungsroutine zu beginnen – ich hatte am Anfang Probleme. Ich schwamm jeden Tag im Pool und fing an, mit einem Personal Trainer zu trainieren, den ich ganz toll fand. Man muss etwas finden, das man liebt, damit es Spaß macht.

Erfolgreiche Models außerhalb der Norm

Eine Frage an Sie, Rosanne: Wie wichtig sind Ihnen Madelines Erfolg und Karriere?

Rosanne Stuart: Madelines Karriere war für mich enorm wichtig, da sie sie glücklich gemacht hat, ihr viel Selbstwertgefühl und eine Stimme in der Welt gegeben hat. Ich habe seit der Geburt von Madeline dafür gekämpft, dass sie trotz ihres Downsyndroms akzeptiert wird. Viele hatten Vorurteile. Und es war nicht immer leicht, meine Tochter zur besten Version ihrer selbst zu erziehen. Jetzt gilt Madeline als das erfolgreichste professionelle Erwachsenenmodel der Welt mit Downsyndrom. Noch wichtiger ist aber, dass sie als Inspiration und Stimme für all diejenigen gilt, die das Gefühl haben, nicht dazuzugehören.

Welche Botschaft haben Sie als Mutter einer Tochter mit Trisomie 21 für andere Eltern, deren Kinder behindert sind?

Ich möchte sie auffordern, nicht aufzugeben. Nur weil ihr Kind eine Behinderung hat, heißt das nicht, dass es nicht so würdig ist wie alle anderen auf dem Planeten. Sie brauchen nur etwas Hilfe. Aber jeder Mensch braucht mal Hilfe. Ich möchte mehr Bewusstsein und Akzeptanz in der Gemeinschaft schaffen, um das Stigma gegenüber Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft zu ändern. Je mehr Sie etwas sehen, desto mehr gewöhnen Sie sich daran. Deshalb finde ich es fantastisch, dass Madeline zu einer so bekannten Persönlichkeit des öffentlichen Lebens geworden ist.