Ein Deutscher ist am Strand Sa Canova in der Gemeinde Artà vor Mallorca ertrunken.

Berlin/Mallorca. Am Dienstagabend ertrank ein deutscher Urlauber im Meer von Mallorca. Der 57-Jährige hatte die starke Meeresströmung unterschätzt.

Das Meer rund um die spanische Insel Mallorca kann traumhaft schön sein – doch gleichzeitig auch gefährlich. Das zeigte sich nun einmal mehr. Denn am Dienstagabend ist ein deutscher Urlauber im Meer vor Mallorca ertrunken.

Der 57-Jährige war am Strand von Sa Canova in der Gemeinde Artà schwimmen gegangen. Dabei habe er laut "Mallorca Zeitung" die starke Strömung falsch eingeschätzt und wurde vom Wasser hinausgetrieben. Der Mann schaffte es nicht mehr aus eigener Kraft zurück an den Strand und ertrank. Sein Begleiter, der ebenfalls im Wasser war, konnte sich retten.

Deutscher vor Mallorca ertrunken: Rettungsschwimmer waren nicht im Dienst

Da zu diesem Zeitpunkt bereits alle Rettungsschwimmer ihren Dienst beendet hatten, alarmierten Augenzeugen den Notruf. Die eintreffenden Ersthelfer und Beamten der Guardia Civil konnten jedoch nur noch den leblosen Körper des Mannes bergen. Versuche, den Mann wiederzubeleben, scheiterten.

Die Zeitung "Ultima Hora" berichtet, dass zeitgleich am gleichen Strand eine Frau in Not geriet. Die 35-Jährige wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus nach Manacor gebracht und konnte gerettet werden. (fmg)