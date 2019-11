Markttag mit Genussgarantie

Es ist ja kaum zu glauben: Schon wieder ist fast ein ganzes Jahr vergangen und die Weihnachtszeit steht – natürlich wie immer urplötzlich – vor der Tür. Ja, es ist nun die Zeit, in der wir alle eigentlich zur Ruhe kommen und uns auf das zurückliegende Jahr besinnen sollten und doch ist es wieder eine Zeit voller Hektik und Eile, weil die Weihnachtsfeierlichkeiten vorbereitet und die Geschenke für unsere Liebsten gesucht werden müssen.

Es ist indes zu einer schönen Tradition geworden, die Vorweihnachtszeit in Bad Langensalza am 1. Advent mit dem Stollen- und Pfefferkuchenmarkt zu beginnen. Am Sonntag, dem 1. Dezember, lädt der Gewerbeverein Bad Langensalza in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zu einem entspannten weihnachtlichen Stadtbummel in die schon festlich geschmückte Innenstadt ein. Hier hat man ja vielerlei Angebote sehr dicht beieinander und kann alles in einiger Ruhe entspannt und ohne Hast in Augenschein nehmen, ohne auf die „grüne Wiese“ in eines der Einkaufscenter fahren zu müssen. Wie heißt es doch so schön: Sieh, das Gute liegt so nah.

Genießen Sie an dem letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres 2019 die vielleicht ersten Glühweinspezialitäten, eine süße Waffel oder auch einige herzhafte Spezialitäten wie Flammlachs oder frische BBQ-Leckereien. Und schauen oder noch besser, schmecken Sie, welche der vielen Pfefferkuchen- bzw. Stollenspezialitäten Ihren Geschmack treffen. Stöbern Sie ohne Eile bei den Markthändlern nach Geschenkideen oder der passenden Advents- bzw. Weihnachtsdekoration. Vom Kinderkarussell erklingt dazu stimmungsvolle Musik zum Advent, und die über 20 verschiedenen Händler bieten Ihnen viele handgemachte und auch zahlreiche regionale Produkte.

Die Einzelhandelsgeschäfte der Stadt erwarten Sie ebenfalls mit ihren zahlreichen Geschenkideen und ausgesuchten Weihnachtsangeboten an diesem verkaufsoffenen Sonntag.

Alle Händler freuen sich auf Ihren Besuch und wünschen schon jetzt eine angenehme Vorweihnachtszeit. Ihr Gewerbeverein Bad Langensalza e. V. freut sich, Sie willkommen heißen zu können.