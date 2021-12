Maskenpflicht und Alkoholverbot: Saalfeld-Rudolstadt verschärft Corona-Regeln

Saalfeld-Rudolstadt Weitere Einschränkungen im Landkreis sollen der Corona-Bekämpfung dienen. Gastronomie und Freizeiteinrichtungen bleiben indes geöffnet.

Wie vom Land gefordert, hat der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt - aktuell der Kreis mit der zweithöchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland - noch einmal die Corona-Regeln verschärft und am Montag eine weitere Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Infektionsgeschehens erlassen. Sie sieht diverse Verschärfungen der bisher geltenden Maßnahmen vor und tritt bereits am Dienstag, 14. Dezember, in Kraft.

Konkret gelten dann weitere Kontaktbeschränkungen, strenge Kapazitätsbegrenzungen oder Personenobergrenzen für öffentliche und kulturelle Veranstaltungen (maximal 100 Personen in geschlossenen Räumen und maximal 200 außerhalb), höhere Flächenerfordernisse pro Kunde im Einzelhandel, die Verpflichtung zur Verwendung von FFP2-Masken auch in Geschäften und bei Dienstleistungen mit Publikumsverkehr. Das geht aus einer am Montag verbreiteten Pressemitteilung des Landratsamtes hervor.

Kein Alkoholausschank mehr nach 22 Uhr

Für Behördenbesuche gilt ab Dienstag eine 3G-Zugangsbeschränkung. Für Fahrschulen und Erste-Hilfe-Schulungen tritt die 2G-Zugangsbeschränkung in Kraft. In Gaststätten, bei körpernahen Dienstleistungen, Reisebusveranstaltungen, touristischen Übernachtungsangeboten und kulturellen und anderen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wird 2G-Plus zur Pflicht. Bei Sportveranstaltungen sind Zuschauer untersagt. Der nächtliche Alkoholausschank im öffentlichen Raum sowie in öffentlich zugänglichen Einrichtungen ist von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens untersagt.

Die Allgemeinverfügung beinhaltet einheitliche und weitreichende Regelungen analog den Anordnungen in den Landkreisen der Region, um "dem diffusen und hohen Infektionsgeschehen" zu begegnen, heißt es in der Mitteilung. Dabei sei das Ziel, dass einheitliche Regelungen in den nahegelegenen Landkreisen bestehen.

Daher verzichte der Landkreis auf Veränderungen einzelner Regelungen der vorgegebenen Muster-Allgemeinverfügung des Landes Thüringen, um die Einheitlichkeit der Regelungen für den Bürger sowie die Unternehmen und Dienstleister in der Region Süd-Ost-Thüringen zu ermöglichen. Beispielsweise sollten nach der Vorgabe des Landes bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 1500 alle Gaststätten geschlossen werden sollen.

Scharfe Landkreis-Abgrenzung "nicht zielführend"

Die unterschiedlichen Inzidenzen in den angrenzenden Landkreisen (Hildburghausen liegt als deutschlandweiter Spitzenreiter bei 1793,9, fünf weitere Nachbarkreise sind zwischen 1000 und 1500) würden bei punktgenauer Umsetzung zu einem Flickenteppich an Regelungen führen. Zudem seien die grundsätzlichen Höhen der Sieben-Tages-Inzidenzen in ihrer Gesamtheit "auch Ausdruck der unterschiedlichen Meldetätigkeit der Landkreise in der Bewältigung der Vielzahl von auftretenden Corona-Fällen".

Eine scharfe Abgrenzung anhand von Landkreisgrenzen sei daher "nicht sachgerecht und zielführend". Im Klartext: Müssen in Saalfeld-Rudolstadt (Inzidenz: 1720) die Kneipen schließen, fahren die Leute zum Essen nach Pößneck oder Kahla.