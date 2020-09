Sömmerda. Im Oktober erfolgen im Sömmerdaer Stadtgebiet mehrere Eingriffe in den Straßenverkehr.

Mehrere Verkehrsbehinderungen in Sömmerda

Vom 5. bis 10. Oktober werden Asphaltarbeiten am Bürgergarten ausgeführt, informiert die Sömmerdaer Stadtverwaltung. Als Rettungsweg dient in dieser Zeit die Einfahrt Markt Ost. Für Fußgänger und Radfahrer sind Zugang bzw. Zufahrt weiter über die Lange Straße möglich. Die punktuelle Instandsetzung des Asphalts erfolgt in Höhe der Einmündung Post, weswegen dort im genannten Zeitraum nicht geparkt werden kann.