Wo man derzeit auch hinsieht: Überall sind Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller. In unzähligen Interviews und Fernsehformaten kann er nun seine Lebensweisen zum Besten geben. Wir haben die besten Zitate vom Wender für Sie zusammengesucht.

Michael Wendler und Laura Müller wollen noch 2020 heiraten

Immer wieder wurde über eine Hochzeit spekuliert, jetzt ist es offiziell: Michael Wendler und Laura Müller wollen noch in diesem Jahr heiraten. Das Ja-Wort dürfte sich für den Schlagersänger und das It-Girl auch finanziell lohnen.

Wie RTL.de berichtet, haben sich der Sender sowie Vox die Exklusivrechte an der Hochzeit gesichert und werden die Vorbereitungen sowie die Trauung mit einem Kamerateam begleiten und im Fernsehen übertragen.

Einen Heiratsantrag habe es zwar noch nicht gegeben, heißt es weiter, aber Laura Müller habe schließlich bereits verkündet, dass einer Hochzeit nichts im Wege stehe und sie nur noch auf Michaels Antrag warte.

Wendler renoviert mit Lauras Eltern sein Haus in Florida

Auch die Eltern der 19-Jährigen sind begeistert von dem zukünftigen Schwiegersohn. Beide lernten den 47-Jährigen in seiner Wahlheimat Florida kennen. Das Kennenlernen, das gemeinsame Hausrenovieren und die vielen Gespräche über Heirat und Kinder konnten Zuschauer in der Sendung „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“ miterleben.

„laura und der wendler”- das ist trash-tv vom feinsten

Wer bei der Dokusoap noch nicht genug von dem Paar bekommen hatte, konnte Laura bei „Let’s Dance“ als Kandidatin und Wendler als Zuschauer bewundern, oder sich die Februar Ausgabe des Playboys kaufen, auf der Laura auf dem Cover zu sehen ist. Warum Wendlers Freundin Laura Müller Unbehagen auslöst.

