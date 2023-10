Berlin Bei Schüssen im US-Bundesstaat Maine sind etliche Menschen gestorben. Der Schütze ist „bewaffnet und gefährlich“ – und auf freiem Fuß.

Schreckliche Bilder aus den USA: Bei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Maine sind etliche Menschen getötet worden. Die Gouverneurin des Bundesstaates im Nordosten der USA, Janet Mills, sprach am Donnerstag von 18 Toten. 13 weitere Menschen seien verletzt worden. Sie warnte, der flüchtige Schütze sei „bewaffnet und gefährlich“.

Medien hatten zuvor unter Berufung auf Sicherheitskreise von etwa 20 Toten und bis zu 60 Verletzten berichtet. Stadtrat Robert McCarthy sagte dem Sender CNN, nach Erkenntnissen der Stadtverwaltung gebe es 22 Tote und „viele, viele weitere Verletzte“.

Ein Schütze hatte am Mittwochabend (Ortszeit) in der kleinen Stadt in einem Grillrestaurant und in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahn ein Blutbad angerichtet.

Attacke in Maine: Täter auf der Flucht

Der Täter konnte bislang nicht gefasst werden. Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Vorfall nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot nach einem 40-Jährigen und veröffentlichte auch ein Foto von ihm. „Wir sind buchstäblich mit Hunderten Polizeibeamten im Einsatz“, sagte ein Polizeisprecher am späten Mittwochabend (Ortszeit). Medienberichten zufolge soll es sich um einen vom Militär trainierten Schusswaffenausbilder handeln, der im Sommer in psychiatrischer Behandlung gewesen sei. Zu möglichen Motiven ist bislang nichts bekannt. Auf Fotos von Überwachungskameras ist er mit einem vorgehaltenen Sturmgewehr zu sehen.

Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, im Haus zu bleiben und nicht auf die Straße zu gehen. Geschäften und Restaurants wurde geraten, zu schließen. Am Donnerstag blieben mehrere Schulen geschlossen. „Bitte suchen Sie weiterhin Schutz oder bringen Sie sich in Sicherheit“, hieß es in einer Mitteilung der Schulbehörde.

Polizisten mit Sturmgewehren patrouillieren in Maine. Bislang ist der Schütze noch nicht gefasst. Foto: Steven Senne / DPA Images

USA: Attacke in Grill-Restaurant und Bowlingbahn

Um 18.56 Uhr Ortszeit seien am Mittwochabend die ersten Notrufe eingegangen, teilte die Polizei mit. Der mit einem braunen Oberteil oder Jacke gekleidete Schütze habe in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahnen und in einem Grillrestaurant das Feuer eröffnet. Eine Zeugin sagte dem Sender ABC, ihre elfjährige Tochter sei beim Bowlen gewesen, als die ersten Schüsse fielen. „Ich habe mich über sie gelegt, um sie zu schützen“, berichtete sie. Rund zehn Kilometer von Lewiston entfernt fand die Polizei das Auto des Gesuchten, einen kleinen weißen SUV.

Lewistons Bürgermeister Carl Sheline zeigte sich schockiert. „Ich bin untröstlich für unsere Stadt und unsere Bevölkerung“, schrieb er in einer Erklärung. Der Ort sei für seine Stärke und seinen Mut bekannt. „Beides werden wir in den kommenden Tagen brauchen“, ergänzte er.

Auch der Bürgermeister der Nachbarstadt Auburn, Jason Levesque, äußerte sich bestürzt. Angst, Panik und Sorge hätten sich unter den Einwohnern breitgemacht, sagte er Reportern. „Man kann für so etwas trainieren, aber vollständig vorbereitet sein kann man nie“, fügte er hinzu. Auburn ist etwa 1,5 Kilometer von Lewiston entfernt.

McCarthy sagte, die Krankenhäuser in der kleinen Stadt seien nicht dafür ausgelegt, mit einer Lage wie dieser fertig zu werden – „sie tun, was sie können“. Die Lage sei surreal. „Es ist einfach so unwirklich“, sagte McCarthy. „Man sieht es in den Nachrichten und sagt sich, dass das hier nie passieren wird. Und dann passiert es hier und es haut dich einfach um.“

US-Präsident Joe Biden wurde über Attacke informiert

Lewiston hat etwas weniger als 40.000 Einwohner und liegt im Bundesstaat Maine, etwa 200 Kilometer nördlich von Boston an der Ostküste der USA. Der Ort sei sonst sehr friedlich, und Maine sei im Vergleich zu anderen US-Staaten bisher eher selten mit schweren Fällen von Waffengewalt konfrontiert gewesen, hieß es in den Berichten.

In den USA gehören Amokläufe und tödliche Schießereien auf traurige Weise zum Alltag. Schusswaffen sind leicht erhältlich und massenhaft im Umlauf. Regelmäßig erschüttern blutige Attacken mit vielen Opfern das Land.

In der kleinen Stadt Lewiston sucht die Polizei nach dem Täter – bislang vergeblich. Foto: Robert F. Bukaty / DPA Images

US-PräsidentJoe Biden sagte dem Bundesstaat Maine volle Unterstützung zu, wie das Weiße Haus am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington bekannt gab. Er habe mit der Gouverneurin Janet Mills telefoniert, wie auch mit Kongressmitgliedern aus dem Bundesstaat, und habe die volle Unterstützung des Bundes nach dem „schrecklichen Anschlag“ angeboten. Biden richtete am Mittwochabend in der US-Regierungszentrale ein Staatsbankett für den australischen Premierminister Anthony Albanese aus, während sich die Attacke in Maine ereignete.

Als Reaktion auf die Schüsse forderte Biden am Donnerstag erneut schärfere Waffengesetze. „Viel zu viele Amerikaner haben ein Mitglied in der Familie, das durch Waffengewalt getötet oder verletzt wurde. Das ist nicht normal, und wir können es nicht hinnehmen“, teilte der Demokrat mit. Er forderte die Republikaner auf, mit seinen Demokraten zusammenzuarbeiten, um Sturmgewehre zu verbieten. „Dies ist das Mindeste, was wir jedem Amerikaner schulden, der nun die körperlichen und seelischen Narben dieses jüngsten Anschlags tragen muss“, so Biden.