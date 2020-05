Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit dieser Aktion will der Rosenkeller Jena sein Bier vor dem Verfall schützen

Die Betreiber des Rosenkellers in Jena hoffen auf Unterstützung, denn seit nunmehr acht Wochen ist die Bar geschlossen, das Bier lagert ungebraucht und ungetrunken.

„Es heißt zwar immer: Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist! Viel schlimmer ist allerdings, wenn man seit fast 8 Wochen geschlossen hat und das leckere Bier langsam droht, sein Verfallsdatum zu erreichen“ heißt es in einem Post auf Facebook.

„Bier to go“ am Rosenkeller

Um das Bier nicht wegschütten zu müssen, gibt es am morgigen Freitag am Rosenkeller nun „Bier to go“. Für 2 Euro pro Getränk sollen zwischen 17 und 21 Uhr Bier, Radler, Diesel oder Mate an die durstige Kundschaft verkauft werden – natürlich unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln.

Die Unterstützung ist schon jetzt groß, wie die Resonanz auf den Facebook-Post zeigt. Bis zum Donnerstagnachmittag teilten an die 60 Personen die Aktion. Über Hundert Usern gefällt der Beitrag.

Das Bier scheint gerettet!

