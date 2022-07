Deutsche Kunstflugmeisterschaft in Gera-Leumnitz

Auf dem Verkehrsflugplatz in Gera-Leumnitz wird die 62. Deutsche Kunstflugmeisterschaft ausgetragen. 30 Piloten, darunter zwei Frauen, sind am Start. Am Wochenende werden die Meisterschaften mit einem großen Flugplatzfest beendet.

Foto: Peter Michaelis