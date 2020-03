Mörder arbeitete in Saalfeld als Erzieher: Die Mutter des Opfers spricht

„Ich bin entsetzt!“, erklärte Cornelia Beyer am Dienstag. Und weiter: „Es ist nicht nachvollziehbar – es war vorsätzlicher Mord!“ So einer, sagt sie, „darf auf keinen Fall mit Kindern arbeiten“.

Nachdem das Beschäftigungsverhältnis des Mannes, der nach einer Heirat einen anderen Nachnamen trägt, bekannt wurde, hatte das Schulamt Südthüringen auf Anfrage bestätigt, „dass die Person bis zur endgültigen Klärung nicht mehr in der Arbeit mit Kindern eingesetzt wird“. Die Stadt Saalfeld, die den Mann eingestellt hat, teilte mit: „Die Stadt Saalfeld/Saale hat im Zeitraum ihrer Zuständigkeit bis 2016 nur Erzieher eingestellt, die ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnis beibringen konnten.“

Für Cornelia Beyer ist es völlig unverständlich, dass die Vergangenheit des Mannes „nicht aufgefallen ist“. Der Mörder ihres Sohnes habe zwar später in Dresden und Jena Jura und Psychologie studiert. Jedoch: „Er hat nicht Erzieher gelernt – ich verstehe es nicht.“

Da die Stadt Saalfeld nach eigenem Bekunden „an Dritte in Bezug auf frühere oder aktuelle Beschäftigte der Stadtverwaltung Saalfeld/Saale aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskünfte aus Personalakten“ erteilt, ist die Qualifikation des Mannes bislang unklar. Daher fragt die Mutter des Mordopfers Sandro Beyer nun: „Wer hat ihm die Tür geöffnet?“

Schon während der Haftzeit hätten die drei Täter Vergünstigungen erhalten – nach Ansicht von Cornelia Beyer, weil einer der Väter der Mörder ihres Sohnes damals Landtagsabgeordneter der CDU war.

Dass die Stadt Saalfeld zu dem Fall mit Verweis auf den Datenschutz nicht öffentlich kommuniziert, bezeichnet Cornelia Beyer als „Maulkorb“. Es müsse in Saalfeld „doch irgendwer ein schlechtes Gewissen haben“, vermutet sie. Immerhin hätte in den Bewerbungsunterlagen der Geburtsname angegeben sein müssen. Auch hätte im Lebenslauf auf die vierjährige Haftstrafe eingegangen werden müssen.

Der damalige Jugendliche war 1994 wegen „gemeinschaftlichen Mordes in Tateinheit mit gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung sowie der gemeinschaftlichen Bedrohung in Tateinheit mit gemeinschaftlicher versuchter Nötigung“ zu einer Jugendstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Nach der Hälfte der Zeit kam er auf Bewährung frei.

Interessant ist, dass die Mutter des Mordopfers bei der evangelischen Kirche in Sondershauses selbst für die Einstellung von Kita-Erziehern zuständig ist. Nicht ansatzweise sei vorstellbar, erklärte Cornelia Beyer, dass ein verurteilter Mörder im Rahmen einer Resozialisierung als Erzieher für Kinder eingestellt werden könnte: „Das sind Kinder, da muss ich schon sicher gehen.“ Erzieher seien „Vorbilder, die müssen ein einwandfreien Lebenswandel haben“.

„Wie abgebrüht muss man sein?“

Ein wegen Mordes Vorbestrafter würde ja förmlich die Botschaft an die Kindern verkörpern, „seht, Ihr könnt jemanden umbringen und könnt trotzdem am Leben teilnehmen“. Kinder müssten nach dem Willen der Eltern in einer Kita oder einem Hort so sicher betreut werden, „als wären es die eigenen“.

Zu den Saalfelder Verantwortlichen erklärte Cornelia Beyer: „Dieser Personalchef ist unfähig!“ Aus ihrer Rechtssicht heraus hätte die Verurteilung wegen gemeinschaftlichen Mordes im erweiterten Führungszeugnis auftauchen müssen. Ein erweitertes Führungszeugnis wird vom Bundeszentralregister ausgestellt, wenn eine Tätigkeit ausgeübt werden soll, die „geeignet ist, Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen“.

Cornelia Beyer ist indes aus mehreren Gründen heraus nicht davon überzeugt, dass der Mann positiv resozialisiert ist. So habe er noch bis 2006 in einer rechtsradikalen Band gespielt. Internetrecherchen legen nahe, dass der Mann insbesondere als Texter von gewaltverherrlichenden Liedern keine geringe Rolle in der deutschen NSBM-Szene spielte (Nationalsozialistischer Black Metal). So wird sein Klarname auf der Internetseite der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung zum Thema Rechtsrock genannt.

Ferner zeichnet Cornelia Beyer, die den Mitschüler ihres Sohnes schon vor der Tat kannte und diesen bei der Gerichtsverhandlung erlebte, das Bild eines intelligenten, aber auch kühl berechnenden Menschen: Er sei „sehr narzisstisch geprägt.“ Und weiter: „Er ist jemand, der alles durchkalkuliert. Er versteht es, auf andere Einfluss zu nehmen.“ Der Mörder ihres Sohnes könne „schnell und agil denken“; er könne sich „sehr gut verstellen und die Seite zeigen, die andere an ihm sehen wollen“.

Im Gerichtsurteil von 1994 heißt es über den damals 17-Jährigen: „Durch seine Intelligenz und sprachliche Ausdrucksfähigkeit war er seinen Gesprächspartnern überlegen. Seinen ‚Überzeugungen‘ hatten diese nichts entgegenzusetzen.“ Und weiter: „Wegen seiner Intelligenz fällt es ihm nicht schwer, sich äußerlich in eine Rolle zu fügen, die seine Umwelt von ihm erwartet und die ihm selbst Vorteile bringt. Eine echte innerliche Haltung dokumentiert er damit nicht.“

Cornelia Beyer zufolge hat der Mann die Psychologin geheiratet, die ihn im Gefängnis betreut hat. Dazu ihre Position: „Nicht sie hat ihn therapiert, sondern er sie.“

Wer tatsächlich eine Resozialisierung anstrebt, „der spielt mit offenen Karten“, erklärte Cornelia Beyer weiter. Ihr ist unklar, dass kein Lehrer an der Saalfelder Grundschule etwas gemerkt haben soll von der wahren Identität des „Erziehers“ und fragt daher: „Wie abgebrüht muss man sein?“

Cornelia Beyer erweckt den Eindruck einer gebildeten, sehr ausgewogen reflektierenden Frau. Sie ist Christin, trägt eine Kette mit dem Kreuz. Über die drei Mörder ihres Sohnes sagt sie: „Ich kann allen dreien nicht vergeben – obwohl ich Christin bin.“ Die Täter „sollen bis an ihr Lebensende mit ihrer Schuld leben“. Oft denke sie darüber nach, wie ihr Sohn wohl heute aussehen würde. Im kommenden Jahr wäre Sandro Beyer 40 Jahre alt geworden. Seine Mutter: „Mein letzter Gedanke wird meinem Sohn gelten.“

