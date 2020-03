Ganz so bunt wird es am Montagabend nicht: Am 27. Juli 2018 konnten die Thüringer diesen Blutmond sehen. Am 21. Januar 2019 wiederholte sich das Ereignis.

Montagabend geht in Thüringen ein Supervollmond auf

In der Nacht vom 9. auf den 10. März ist Supervollmond. Das heißt, dass der Mond größer als sonst am Himmel steht. „Die Entfernung von Mond und Erde schwankt“, erläutert Jürgen Schulz, Leiter der Volkssternwarte in Kirchheim, das Phänomen. Am Montag sei dieser Abstand besonders gering, zudem sei Vollmond. Wer den Mond sehr früh am Abend beobachtet, hat zudem den Effekt, dass der Mond am Horizont für den Menschen immer ein wenig größer erscheint, als er ist, sagt Jürgen Schulz. Das sei aber nur eine optische Täuschung.

Mond ist in Thüringen ab 17.55 Uhr zu sehen

Über dem Freistaat geht der Mond am Montagabend um 17.55 Uhr auf. Er sei die ganze Nacht zu sehen und geht um 7.06 Uhr wieder unter. „Wer also ab sechs in Richtung Osten blickt, der hat gute Chancen einen großen Mond zu sehen“, so Jürgen Schulz. Sobald die Sonne unter geht, ist der Kontrast natürlich größer, fügt er hinzu.

Größenunterschied mit bloßem Auge nicht sichtbar

Allerdings: Mit bloßem Auge sei der Größenunterschied des Mondes am Montagnacht kaum auszumachen. „Da muss man schon zwei Bilder nebeneinander legen, damit man feststellt, dass der Mond heute größer ist“, sagt Jürgen Schulz.

