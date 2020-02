Al Dereume (l), Mitveranstalter einer Veranstaltung zum Tag des Murmeltiers, hält Punxsutawney Phil, ein wettervorhersagendes Murmeltier, am Tag des Murmeltiers.

Punxsutawney. Der Frühling ist nahe – zumindest hat das berühmte Murmeltier Phil in Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania am Sonntag seinen Schatten nicht gesehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Murmeltier Phil sagt Frühling voraus

„Der Frühling wird früh kommen, das ist sicher“, verlas dort am Sonntagmorgen, dem „Murmeltier-Tag“, einer der Organisatoren die zuvor vermeintlich von dem Tier verfasste Prognose von einer Schriftrolle.

Ein Brauch in dem Städtchen sieht vor, dass, falls das Tier am 2. Februar seinen Schatten wegen eines sonnigen Himmels sieht, der Winter weitere sechs Wochen dauern wird. Bedecktes Wetter deute jedoch auf einen frühen Frühling hin, so der Aberglaube.

Tausende Zuschauer feiern jedes Jahr am frühen Morgen dieses Tages die erstmals 1887 getroffene Vorhersage des Murmeltiers. Berühmt wurde das Event durch den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ aus dem Jahr 1993 mit Bill Murray und Andie MacDowell.

Der rund zehn Kilo schwere Phil liegt allerdings nur selten richtig. In den vergangenen Jahren habe seine Trefferquote bei rund 40 Prozent gelegen, haben US-Klimaforscher errechnet.