Museen, Tiere, Bäder und mehr – Tipps für die Sommerferien in Thüringen

Erfurt Sechs Wochen ohne Hausaufgaben und ohne Pauken für Klassenarbeiten: Die Sommerferien stehen vor der Tür. Damit den Kindern die Zeit nicht zu lange wird, gibt es einige Angebote für die schulfreie Zeit.

Nach dem letzten Schultag am Freitag beginnen für Thüringens Schülerinnen und Schüler die großen Ferien. Damit keine Langeweile aufkommt, gibt es Ferienangebote. Ob öffentliche oder private Anbieter, kostenfrei oder mit Gebühren - ein kleiner Ausschnitt lässt schon erahnen, wie groß das Gesamtangebot ist.

Für Kreative und Wissbegierige:

Mit dem kostenlosen Thüringer Kulturpass erhalten Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre während der Ferienzeit freien Eintritt in mehr als zehn Museen. Dazu gehören die Mühlhäuser Museen, die Burgen Ranis und Posterstein, das Panoramamuseum Bad Frankenhausen und Einrichtungen in Erfurt. Den Pass, mit dem Stempel bei Kulturerlebnissen gesammelt werden können, gibt es analog bei der Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Thüringen und in vielen Kultureinrichtungen. Er ist auch als App zu haben.

Die Altenburger Museen bieten Kurse der Kunstschule des Lindenau-Museums an. Kinder können sich nach Anmeldung etwa im Tonstudio und beim Drucken ausprobieren oder eigene Holzfiguren oder eine Erschreck-Maschine bauen. Die Kosten belaufen sich auf acht Euro pro Tag. Zudem können sich Kinder auch ohne Anmeldung bei einem Suchspiel auf einen Streifzug durch die herzoglichen Wohnräume im Residenzschloss Altenburg begeben oder die Doppelturmanlage bei einem Rundgang erkunden. Die Kosten belaufen sich auf drei bis fünf Euro.

Im Deutschen Spielzeugmuseum in Sonneberg können Kinder und Familien bei offenen Workshops unter anderem "Wind-Spiele" aus Recyclingmaterialien basteln oder Spiele der Antike erlernen. Drei Euro für Materialien sowie die Eintrittsgebühr werden fällig.

Für Wasserratten und Abenteuerlustige:

Kinder bis einschließlich 16 Jahren können das Saalfelder Freibad in der ersten und letzten Ferienwoche (10. bis 16. Juli sowie 14. bis 20. August) kostenlos besuchen, wie die Saalfelder Bäder GmbH mitteilte. Hintergrund sei eine Spende des Rotary-Clubs.

Ebenfalls in Saalfeld bieten die Feengrotten in den Ferien täglich drei Führungen durch die Schaugrotten mit ihren Tropfsteinen speziell für Kinder zwischen vier und neun Jahren an. Der Eintrittspreis hängt vom Alter ab und liegt zwischen 2,50 und 15,50 Euro.

Für die Tierbegeisterten:

Im Alternativen Bärenpark Worbis können Kinder ab sechs Jahren bei einem Ferienprogramm vieles über Bären, Bienen und Tierschutz lernen. Auch Tierbeobachtungen gehören laut Trägerstiftung dazu. Die nötige Anmeldung kostet jeweils fünf Euro, dazu kommt der Eintritt in Höhe von neun Euro für Schülerinnen und Schüler. Daneben sind an verschiedenen Terminen während der Ferien kostenlose Führungen für Familien geplant. Eine Anmeldung wird empfohlen.

Wer mehr über Wildkatzen und Luchse erfahren möchte, kann das im Wildkatzendorf Hütscheroda. Am Sonntag steht eine Familienwanderung mit einem Forscher auf dem Programm, für die nur Kosten für den Eintritt fällig werden. Dieser hängt vom Alter ab und kostet zwischen 5,50 und 7,50 Euro für Einzelpersonen. Beim "Wilden Mittwoch" können speziell Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren besondere Walderlebnisse machen. Dafür werden 15,95 Euro fällig. Zudem sei ein Wildkatzenkindercamp geplant, hieß es bei der gemeinnützigen GmbH.

Für die Reiselustigen:

Mehr als 40 Thüringer Verkehrsunternehmen bieten wieder ein Schüler-Ferienticket an, wie der Verein Bus und Bahn Thüringen mitteilte. Zwei Varianten gibt es: Für einmalig 32 Euro können die Kinder und Jugendlichen über die sechs Ferienwochen jeweils beliebig oft in den Bussen, Straßenbahnen und Nahverkehrszügen im Zweite-Klasse-Abteil fahren. Für 16 Euro können die Kinder so häufig wie sie möchten mit den Bussen der beteiligten Regionalbusunternehmen fahren. Gültig sind die Tickets ab dem 8. Juli bis einschließlich 20. August. Erhältlich sind die Fahrkarten bei den beteiligten Unternehmen. In Sonderbahnen und -bussen sind die Tickets nicht gültig. Auch auf der beliebten Ausflugsstrecke der Oberweißbacher Bergbahn und auf bestimmten Strecken und Linien in den Grenzregionen Nord- und Südthüringens kann das Ticket nicht genutzt werden.