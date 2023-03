Berlin. Wo ist Nadja Abd el Farrag? Freunde schlagen auf Instagram Alarm: Seit Monaten hätten sie nichts mehr von von „Naddel“ (58) gehört.

Wo ist Nadja Abd el Farrag? Seit Monaten scheint diese Frage Bekannte und Fans des TV-Sternchens umzutreiben. Am Donnerstag veröffentlichte ein Freund der 58-Jährigen einen emotionalen Beitrag auf „Naddels“ Instagram-Kanal. Unter einem Foto der beiden schreibt er: „Seit vier Monaten kein Lebenszeichen von dir. Melde dich bitte bei uns! Wir vermissen dich.“

„Naddel“ von Fake-Accounts belästigt?

Schon seit geraumer Zeit zieht die Ex-Lebensgefährtin von Dieter Bohlen sich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Auf Instagram ist Naddel seit rund einem Jahr kaum mehr aktiv, nachdem Hacker ihr Profil gekapert hatten. Ihre Internet-Fangemeinde war entzückt, als die Moderatorin zu ihrem Geburtstag Anfang März ein Foto postete: Es zeigt sie zusammen mit einem bis dato unbekannten jungen Mann. Ihr Freund? Kein Kommentar.

Nur einen Tag später löschte „Naddel“ das Bild wieder, postete stattdessen eine schwarze Kachel, darunter die Nachricht: „Leider ist es nicht mal mehr möglich einen Geburtstagspost zu veröffentlichen, ohne immer von der gleichen Person mit ihrem Fake-Account belästigt zu werden.“

Freunde sorgen sich um „Naddel“

Wochenlang bleibt es still auf „Naddels“ Kanal, bis am Donnerstag das Foto von ihr und dem Unbekannten wieder auftaucht. Der entpuppt sich als ihr „sehr guter“ Freund Daniel. Er betreue seit August 2022 das Social-Media-Profil, beteuert er. In seinem Instagram-Post heißt es weiter, Nadja sei in den vergangenen Jahren von ihren Beratern „ausgenommen“ worden. Anwälte und Gerichte beschäftigten sich bereits damit.

Außerdem erstelle eine Unbekannte immer wieder Fake-Profile auf Facebook und Instagram und habe Abd el Farrrag auch schon zu Hause gestalkt. Ihren Freunden sei nur wichtig, dass es ihr gut gehe: „Wir wollen einfach nur, dass du dich bei uns meldest.“

Polizei Hamburg: Bisher keine Vermisstenanzeige im Fall "Naddel"

Gegenüber „Bild“ sagte Daniel: „Wir mache uns große Sorgen“. Nadja soll bei ihm einen Großteil ihrer Habseligkeiten eingelagert und sich nie wieder gemeldet haben. Auch andere Freunde wüssten nicht, wo sie steckt. Einige vermuteten, Nadja könnte bei ihrer Mutter oder Schwester in ihrer Heimatstadt Hamburg untergetaucht sein. Fans wollen die 58-Jährige dort gesehen haben, viele zeigen sich besorgt.

Es ist nicht das erste Mal, dass "Naddel" für Schlagzeilen sorgt. Über die Jahre machte sie mit Alkoholproblemen und Schulden von sich reden, erntete dafür viel Kritik – aber stets auch Rückhalt aus ihrer Fangemeinde. Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur konnte die Hamburger Polizei am Freitag keine Angaben zu „Naddels“ mutmaßlichem Verschwinden machen, da keine Vermisstenanzeige vorliege.