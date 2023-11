Geschlechtertürme Garisenda und Asinelli in Bologna, Italien

Berlin. Das Magazin „National Geographic“ hat die 30 aufregendsten Reiseziele gekürt. An diese Orte könnte Ihr nächster Urlaub gehen.

Von Italien bis nach Ruanda – National Geographic hat die 30 aufregendsten Reiseziele gekürt, die wohl im nächsten Jahr Schlagzeilen machen werden. Damit liefert das Naturmagazin reichlich Inspiration für den nächsten Urlaub. Lesen Sie hier eine Auswahl an aufregenden Reisezielen:

Emilia-Romagna in Italien

Für Tour-de-France-Fans sollte dieses Reiseziel weit oben auf der Liste stehen: Im nächsten Sommer startet das weltgrößte Fahrradrennen nämlich in Italien, mit dem Grand Départ in Florenz am 29. Juni. Die erste Etappe verläuft von der Toskana größtenteils durch die Dörfen und die vom Wein bewachsenen Landschaften der Emilia-Romagna, bevor sie im Badeort Rimini endet. Von dort aus setzen die Radfahrer ihre Reise nach Turin fort.

Doch auch für Amateur-Fahrradfahrer eignet sich die Emilia-Romagna. Die Region lässt sich am besten auf den Fahrradrouten entdecken, die Bologna, Parma und Modena mit malerischen Stopps verbinden. Für erfahrene Radfahrer und Geschichte-Fans ist die Ciclovia di Dante eine passende Herausforderung. Der Weg erstreckt sich von Ravenna, wo der Dichter 1321 starb, über 139 Meilen (ca. 224 km) zurück zu seinem Geburtsort Florenz in der Toskana, vorbei an Hügelstädten und Kastanienwäldern.

Fußball-Europameisterschaft in Deutschland

Die Fußball-Europameisterschaft darf für viele nicht auf der Liste fehlen. Ab Mitte Juni wird Deutschland für einen Monat im Fußballfieber sein, wenn die 17. UEFA-EM stattfindet. Neben den Austragungsorten München, Hamburg und Berlin, wo das Finale am 14. Juli stattfinden wird, blühen auch andere Orte in Deutschland auf.

Zum Beispiel Dortmund: Hier kann man das Nationale Fußballmuseum im Signal Iduna Park besichtigen, etwa 30 Minuten zu Fuß von den Überresten alter Stahlwerke entfernt. Und auch in Leipzig kann man Museen besichtigen. Die Stadt ermöglicht kostenlosen Eintritt zu vier seiner größten Museen, darunter das Stadtmuseum und das Naturkundemuseum.

Karibikinsel Dominica

Die Küste der Karibikinsel Dominica beeindruckt hingegen mit ihrer Natur. Für Abenteurer könnte der Waitukubuli Sea Trail interessant werden. Er ist die erste spezielle Seekajak-Route in der Karibik, die entlang der Westküste über fast 40 Meilen (ca. 64 km) verläuft.

Luftaufnahme der Karibikinsel Dominica. Foto: Andia / IMAGO

Die 14 Etappen umfassen geformte Klippen, Fischerdörfer, versteckte Strände und Schnorchelspots. Lokale Anbieter vermieten Ausrüstung an erfahrene Seekajakfahrer und bieten geführte mehrtägige Expeditionen für Anfänger an.

Akagera in Ruanda

Zum 90. Jubiläum im Jahr 2024 erstrahlt der 433 Quadratmeilen große Akagera-Nationalpark. Er ist ein beeindruckendes Mosaik aus Sümpfen, Savanne und Wald, das vor Leben nur so strotzt. Einst nach dem Bürgerkrieg von 1994 verkleinert, erlebte einer der ältesten Nationalparks Ruandas eine bemerkenswerte Wiederbelebung.

2010 wurde die Akagera Management Company gegründet, um den Park in seine ursprüngliche natürliche Pracht zurückzuführen. Erfolge im Naturschutz umfassen die Wiederansiedlung von Löwen, Nashörnern, Giraffen, Elefanten, Krokodile, Leoparden und Vögel.