Weimar. Rund 30 Kinder werden seit Montag in der Jul-Hauptgeschäftsstelle in Schöndorf betreut

Natur-Kindergarten Schöndorf hat einen Unterschlupf auf Zeit

Wo quasi eben noch Konferenztische, Flipcharts und Kopierer standen, wurden jetzt Spielsachen, Bilderbücher und halbhohe Möbel liebevoll arrangiert. Seit diesem Montag ist ein Teil der Kinder aus dem Schöndorfer Natur-Kindergarten in die Hauptgeschäftsstelle seines Trägers Jul umgezogen. Notwendig wurde das temporäre Quartier angesichts der bevorstehenden Sanierungsmaßnahmen an der Elektrik und Akustik in der Einrichtung Am Birkenhof 8 und der derzeit verknappten räumlichen Kapazitäten aufgrund der Corona-Situation.

„Wir sind so froh, dass Jul für uns eine unkomplizierte und tolle Lösung gefunden hat“, freut sich Kita-Leiterin Kerstin Walter. Seit Montag werden für die nächsten Wochen einige ihrer Mitarbeiterinnen mit 30 Kindern im Alter von viereinhalb bis sechs Jahren ihr Lager Am Teich 1 aufschlagen. Alle notwendigen Voraussetzungen für das Wohlbefinden der Kinder unter Berücksichtigung aller Hygieneauflagen zum Corona-Infektionsschutz seien in den vergangenen Tagen und Wochen geschaffen worden, versicherte der Träger: von hellen Räumen für Spiel- und Ruhezeiten über die Küche bis hin zu den sanitären Einrichtungen.

„Wir sind sehr dankbar, so schnell die Betriebserlaubnis für das Ausweichquartier bekommen zu haben“, betonte Jul-Geschäftsführer Matthias Labitzke und verwies auf „die sehr gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung“.

Die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten in der Schöndorfer Hauptgeschäftsstelle lag für den Jul-Chef auf der Hand: „Zum einen können wir so eine komfortable Alternative mit ähnlichen Wegen von zu Hause den Eltern anbieten, zum anderen kann auch hier für die Zeit der Bauarbeiten im Kindergarten die Philosophie des Hauses optimal weitergelebt werden.“ Der große Garten, die weitläufige Natur sowie die unmittelbare Nähe des von den Kindern selbst bewirtschafteten Natur- und Erlebnisgartens würden sich dafür perfekt eignen.