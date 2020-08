In Thüringen erhöhen sich in einigen Regionen die Regionalklassen bei der Kfz-Haftpflichtversicherung. (Symbolfoto)

Berlin/Erfurt. Wegen neuer Regionalklassen müssen rund 375.000 Autofahrerinnen und Autofahrer in Thüringen mit einer höheren Einstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung rechnen.

Neue Kfz-Regionalklassen in Thüringen – Tarife steigen

In Gotha, Gera, Suhl, im Saale-Orla-Kreis und im Eichsfeld erhöhten sich die Regionalklassen, teilte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag in Berlin mit.

In der Landeshauptstadt Erfurt und im Zulassungsbezirk Saalfeld-Rudolstadt würde sich die Regionalklasse für Autofahrer dagegen verbessern. In den anderen Regionen gebe es keine Veränderung.

Die jährliche Einstufung richtet sich nach dem Schadenverlauf in der Vergangenheit. Wo die Versicherer besonders viel zahlen mussten, steigen in der Folge die Beiträge.

Die günstigste Schadensbilanz gab es nach Verbandsangaben im Kyffhäuserkreis, am schlechtesten sei sie im Unstrut-Hainichen-Kreis gewesen. Bei der Kaskoversicherung gibt es laut Verband Herabstufungen nur in Gotha und im Altenburger Land.

Bundesweit blieben bei der Neu-Einteilung der Regionalklassen Berlin wie auch Hamburg, München, Nürnberg, Essen und weitere Großstädte in der höchsten Klasse 12. Insgesamt seien rund 4,8 Millionen Autofahrer in höhere Regionalklassen eingestuft worden.