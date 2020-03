Erfurt. Im Juli kommt der Rockmusiker nun auf seiner Jubiläumstour in die Landeshauptstadt. Karten für das abgesagte Konzert am 15. März bleiben gültig.

Neuer Termin für Peter Maffay-Konzert in Erfurt bekannt

Am 15. März wollte Peter Maffay sein 50-jähriges Bühnenjubiläum auch in Erfurt feiern. Doch sein Tourstart stand unter keinem guten Stern. Wegen Krankheit zweier Bandkollegen mussten das Erfurter und alle weiteren Konzerte kurz nach Tourneebeginn verschoben werden.

Jetzt wurde auf der Facebook-Seite vom Veranstalter der Ersatztermin bekannt gegeben: Am Mittwoch, 22. Juli 2020, um 20 Uhr wird der Rocksänger in der Messehalle Erfurt seinen Jubiläumsauftritt nachholen.

Grund für die Verschiebung war der Bühnensturz von Bassist Ken Taylor beim Soundcheck in Hamburg, wo er sich einen Oberschenkelhalsbruch zuzog. Multiinstrumentalist Pascal Kravetz fiel zudem wegen einer akuten Erkrankung aus. Alle verschobenen Konzerte werden im Sommer nachgeholt. Die Konzertkarten behalten ihre Gültigkeit.

Auf seiner Jubiläumstour will Maffay 22 Städte besuchen. Es soll laut werden, doch keine Wiederholungen geben. Mit seiner Band hat er extra dafür ein neues Album eingespielt. „Wir blicken nicht zurück, wir konzentrieren uns auf das, was uns heute beschäftigt“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Sein Tourauftakt in Kiel war fulminant und mehrere musikalische Gäste sorgten für Überraschung.

