Ohrdrufer Wolfs-Mischlinge sollen im Bärenpark Worbis unterkommen

Die Entscheidung ist gefallen: Die Ohrdrufer Wolfs-Mischlinge sollen eingefangen und in den Alternativen Bärenpark Worbis gebracht werden. Gelingt das bis spätestens Februar nicht, werden die Tiere abgeschossen, verkündete am Mittwoch Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne).

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die Sicherheit der Menschen steht für uns im Vordergrund“, sagte Siegesmund weiter. Außerdem galt es, Artenschutz und Tierschutz gleichermaßen zu berücksichtigen. Bereits in den nächsten Tagen soll die Entnahme-Genehmigung der Oberen Naturschutzbehörde vorliegen. Denn die Zeit drängt, schon bald werden sich die Jungtiere neue Reviere suchen.

Das Aufspüren und Einfangen des Rudels soll das Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Sachsen übernehmen. Die Experten könnten sogenannte Schlingenfallen einsetzen, hieß es.

Die seit 2014 in Thüringen heimische Wölfin wird aber auf jeden Fall auf dem Armeegelände bleiben. „Sollte das Tier in eine der Fallen gehen, wird es mit einem Funksender versehen – und dann wieder ausgesetzt“, erklärte Siegesmund weiter.

Mischlinge werden unfruchtbar gemacht

In Worbis hat man mit dem Konzept der gemeinsamen Haltung von Bären und Wölfen bisher sehr positive Ergebnisse erzielt. Mittelfristig könnte sich die Einrichtung zur Thüringer Aufnahmestelle für Wölfe, Hybriden und Luchse entwickeln. „In den nächsten Tagen wird dazu ein Kooperationsvertrag geschlossen“, so die Ministerin. Das bedeutet: Der Bärenpark erhält für sein Engagement finanzielle Unterstützung.

Die sechs Hybriden bekommen auf dem Gelände in Worbis ein etwa 1,5 Hektar großes Gehege. Mit den anderen Wölfen des Parks werden sie aber keinen Kontakt haben, erklärte Geschäftsführer Rüdiger Schmiedel. Damit sie sich nicht weiter vermehren, werde man die Mischlinge außerdem unfruchtbar machen.

Nach Aussage von Schmiedel ist das Zusammenleben von Bär und Wolf für beide Arten von Vorteil, da dadurch ihre natürlichen Instinkte erhalten bleiben. „Wir dürfen aber nie vergessen, dass wir mit der Gehegehaltung der Hybriden absolutes Neuland betreten.“

Wie auch mit der geplanten Entnahme. Noch nie sollten in Deutschland so viele Tiere eines Rudels gefangen werden. „Ich bezweifele, dass das funktioniert“, erklärte Arno Rudolph vom Thüringer Schafzuchtverband. Der Landwirt ist stattdessen überzeugt: Tappt erst mal ein Tier in die Falle, sind die übrigen im Nu gewarnt und blitzschnell verschwunden.

Die Jägerschaft im Freistaat sieht das ähnlich. „Die Wölfin ist spezialisiert auf Schafe“, warnte Steffen Liebig, Präsident des Landesjagdverbands. Wie auch die Schäfer plädieren die Waidmänner dafür, die Problemwölfin ein für alle mal aus ihrem angestammten Revier zu entnehmen.

Der Bären- und Wolfspark in Worbis

Das Tierschutzprojekt wurde im Jahr 1996 gegründet, der Park in Worbis ist insgesamt 7,5 Hektar groß.

Derzeit leben dort sechs Wölfe und acht Bären.

Die sechs Hybriden bekommen ein 1,5 Hektar großes Gehege plus Rückzugsgebiet zugewiesen. Gesichert wird das Areal unter anderem durch einen vier Meter hohen Maschendrahtzaun.

Im Alternativen Bärenpark Worbis sind derzeit 15 Mitarbeiter beschäftigt, darunter Tierpfleger, eine Diplombiologin sowie eine promovierte Biologin.

Zwischen 60.000 und 70.000 Interessierte besuchen jährlich den Park.

