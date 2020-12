Ziegelheim. In einem Brief an mehrere Feuerwehren in Thüringen verbreiten Corona-Leugner Verschörungstheorien im Namen der Ziegelheimer Wehr. Bürgermeister Hendrik Läbe hat Anzeige erstattet.

Ominöser Brief von Corona-Leugnern bringt Ziegelheimer Feuerwehr in Erklärungsnot

„Das ist keine schöne Sache“, kommentiert der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) die Briefe, die an mehrere Feuerwehren in Thüringen gegangen sind. Darin verbreiten Corona-Leugner diverse Verschwörungstheorien. Das Pikante daran: Die Ziegelheimer Feuerwehr steht auf den Umschlägen als Absender. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Die Ziegelheimer Feuerwehrleute waren irritiert, als sie davon erfahren haben“, sagt Läbe. Wehrführer Torsten Wirth habe einen empörten Anruf aus Gräfenthal bekommen und sei gefragt worden, was das soll. Von der Ziegelheimer Wehr stammt der Brief nicht, wird aus dem Nobitzer Ortsteil betont. Unter anderem die Feuerwehren in Rositz, Meuselwitz, Wintersdorf und Monstab haben solche Briefe bekommen, ebenso der Landesfeuerwehrverband. „So etwas geht gar nicht. Da steckt System dahinter“, so Hendrik Läbe, der Anzeige erstattet und mit dem Staatsschutz Kontakt aufgenommen hat.

Wo die Briefe noch überall verteilt worden sind, lasse sich nicht sagen. „Ich habe jedenfalls von meinem Amtskollegen aus Krölpa einen Anruf bekommen, der wissen wollte, was da in Ziegelheim los ist. Von da an hat die Sache richtig Fahrt aufgenommen“, erzählt das Gemeindeoberhaupt, das über den Mitteldeutschen Rundfunk verbreiten ließ, dass die Ziegelheimer die Schuld von sich weisen. Über den Feuerwehrverband und den Kreis seien inzwischen die Wehren über den Vorfall informiert worden.

In dem der Redaktion vorliegenden Schreiben heißt es unter anderem: „Die Corona-Hysterie eignet sich perfekt, um Bürger- und Freiheitsrechte abzuschaffen. Corona macht es möglich, dass sich Menschen freiwillig unter Quarantäne stellen lassen, was nichts anderes als eine Form von Haft ist.“ Durch die Pandemie würden wir uns an verstärkte Polizei- und Militärpräsenz gewöhnen, ist dort ebenfalls zu lesen. Und in einer weiteren Passage steht: „Corona bewirkt, dass Menschen gegen ihren Willen geimpft und zugleich gechippt werden können.“

Hendrik Läbe sieht durch dieses Schreiben das Ehrenamt verunglimpft. Er bittet nun um Hinweise, die zum Verfasser des Schreibens führen können. „Ich geben sie dann gesammelt an die Polizei weiter“, sagt das Gemeindeoberhaupt.