Oppenau in Baden-Württemberg: Das SEK sucht mit einem Hubschrauber nach dem Mann, der mit Pfeil und Bogen die Polizei bedrohte.

Großeinsatz der Polizei in Oppenau: Fahndung nach Mann mit Pfeil und Bogen

Oppenau. Die Polizei suchte auch am Mittwoch weiter nach dem flüchtigen bewaffneten Mann aus Oppenau. Er ist wie vom Erdboden verschluckt.

Bewaffneter Mann aus Oppenau weiter auf der Flucht

Die Polizei rechnet mit einer langen Suche nach Yves Rausch in Oppenau im Schwarzwald

Der 31-Jährige hatte am Sonntag vier Polizisten entwaffnet und befindet sich seitdem auf der Flucht

Er hat keinen festen Wohnsitz und soll sich gut in den Wäldern auskennen

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er Tarnkleidung und war mit Pfeil und Bogen bewaffnet

Für die Suche im Wald wurden bislang 1500 Beamte eingesetzt

Er gilt als Waffennarr, der sich als „Waldläufer“ sieht: Die Polizei stellt sich im Fall des schwer bewaffneten Räubers von Oppenau auf eine lange Suche ein. „Der Wald ist sein Wohnzimmer,“ sagte Offenburgs Polizeipräsident Reinhard Renter am Dienstag. Der 31-jährige Yves Rausch befindet sich nach wie vor auf der Flucht. Auch am Mittwochmorgen suchten die Ermittler mit einem Großaufgebot nach ihm. Rausch ist wie vom Erdboden verschluckt.

Der Gesuchte, der seit vergangenem Jahr ohne festen Wohnsitz ist, hatte am Sonntag vier Polizisten entwaffnet, bevor er sich in ein Waldstück nahe Oppenau absetzte. Seitdem wird das Gelände nach Angaben der Polizei abgesucht. Insgesamt wurden bislang 1500 Beamte eingesetzt. Die Ermittler würden nun darauf hoffen, das weitere Verhalten des Täters aufgrund von Zeugenaussagen zu analysieren, wie Renter erklärte. Zudem sollen die Bewohner der Ortschaft Oppenau geschützt werden.

Polizeipräsident nimmt entwaffnete Polizisten in Schutz

Die vier Polizisten, denen der Gesuchte die Waffen entwendet hatte, nahm Renter vor Kritik in Schutz: Die Beamten hätten sich in einer lebensbedrohlichen Lage befunden. Der 31-Jährige hatte einen der Polizisten nach Ermittlerangaben mit einer Pistole bedroht, woraufhin die Beamten ihre Waffen abgaben. „Sie haben alles richtig gemacht“, versicherte der Polizeipräsident.

Die Schulen in Oppenau sollen unterdessen wieder öffnen, nachdem sie am Montag geschlossen waren. „Der Ort soll wieder zur Normalität zurückfinden“, sagte Bürgermeister Uwe Gaiser. Mit der Polizei sei ein Sicherheitskonzept abgestimmt worden. Eltern dürften aber selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken wollten oder nicht.

Der 31-Jährige lebt nach Angaben der Polizei seit Wochen in den Wäldern und kennt sich vermutlich sehr gut darin aus. Er soll in Tarnkleidung unterwegs sein. Trotz des Einsatzes von Hubschrauber, Wärmebildkameras, Suchhunden und Spezialeinsatzkräften verlief die Fahndung in den ausgedehnten Wäldern rund um Oppenau bisher ohne Erfolg.

Oppenau: Polizei sucht nach Verstecken in Wäldern

Mögliche Verstecke in den Wäldern seien überprüft worden, teilte die Polizei am Montag mit. Sie wies auch auf die Schwierigkeiten der Fahndung hin: „Die Durchsuchungsmaßnahmen erfolgen zum größten Teil in unübersichtlichem Gelände.“

Mit Hubschraubern und einem Großaufgebot hat die Polizei am Sonntag in den Wäldern rund um Oppenau in Baden-Württemberg nach dem 31-Jährigen gesucht. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

Polizei stuft Flüchtigen als gefährlich ein

Die Polizei stuft den 31-Jährigen als gefährlich ein. Es sei nicht klar, ob er sich in einer „psychischen Ausnahmesituation“ befinde. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine „politische Verstrickung“ oder Helfer des Mannes, teilte die Polizei mit.

Die Polizei forderte die Menschen in der Region auf, Waldgebiete zu meiden, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten und keine Anhalter mitzunehmen. Zudem hatte die Deutsche Flugsicherung während des Großeinsatzes ein Durchflugverbot über Oppenau erlassen, wie die Polizei auf Twitter schrieb.

Der Flüchtige heißt mit vollem Namen Yves Etienne Rausch, wie die Polizei in einer Fahndungsbeschreibung veröffentlichte.

Das ist die Fahndungsbeschreibung der Polizei:

Name: Yves Etienne Rausch

Größe: 170 cm

Figur: Schlank

Frisur: Teilglatze

Alter: 31

Augenfarbe: Blau

Weitere Merkmale: Brille und Kinnbart

Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach diesem Mann. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa/Polizei

Oppenau in Baden-Württemberg: Mann bedrohte Polizei massiv

Der Polizei war am Sonntagvormittag gemeldet worden, dass sich an einer Hütte ein verdächtiger Mann in Tarnkleidung aufhalte. Als Beamte Rausch dort kurze Zeit später antrafen, stellten sie den Angaben zufolge fest, dass er neben Pfeilen und Bogen auch ein Messer und eine Pistole bei sich trug.

Nach anfänglich kooperativem Verhalten habe der 31-Jährige die Polizisten plötzlich mit einer Schusswaffe bedroht und gezwungen ihre Pistolen niederzulegen. Anschließend nahm er die Waffen an sich und floh in den Wald. Verletzt wurde bei der Aktion niemand.

Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen Rausch wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit dem unerlaubtem Führen einer Schusswaffe eröffnet.

Rausch schoss mit Armbrust auf Ex-Freundin

Der Mann war den Ermittlungen zufolge schon mehrfach mit der Polizei in Konflikt geraten, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

2010 war der Flüchtige zu einer Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Er hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Pforzheim im Jahr zuvor mit einer Sportarmbrust auf eine Frau geschossen und diese schwer verletzt.

Rausch soll sich heimlich Schießstand eingerichtet haben

Rauschs ehemaliger Vermieter sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, Rausch habe sich in seiner letzten festen Wohnung heimlich einen Schießstand eingerichtet. Fünf Jahre lang habe Rausch in einer Wohnung im Dachgeschoss eines Oppenauer Gasthauses gewohnt und sei 2019 ausgezogen, sagte der Vermieter, dem das Gasthaus gehört. Bis auf einen Pfeil und Bogen habe er aber nie Waffen bei Rausch gesehen, sagte der Vermieter weiter.

Allerdings habe die Polizei im vergangenen Jahr bei einer Durchsuchung der betreffenden Wohnung im Speicher unter dem Dach eine Art Schießstand entdeckt.

Rausch ist ein „extrem seltsamer Mensch“

Sein Ex-Vermieter beschreibt Rausch als einen „extrem seltsamen Menschen“. Nachdem der 31-Jährige über mindestens zehn Monate mit der Miete im Rückstand gewesen sei, habe er die Wohnung Ende vergangenen Jahr zwangsräumen lassen. Bei dem Versuch, die Mietforderungen einzutreiben, habe sich dann herausgestellt, dass der Mann nicht mehr in Oppenau gemeldet gewesen sei, so der Vermieter.

