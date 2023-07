In Kürze soll das ESA-Teleskop Euclid an Bord einer Falcon-9-Rakete ins All starten und dort bis zu zwei Milliarden Galaxien vermessen. Die Forscher erwarten sich Aufschlüsse über die unsichtbare dunkle Materie, die einen Großteil des Universums ausmacht.

Im Sternbild Orion wird ein Licht verschwinden. Doch vorher gibt es ein Spektakel: Die Supernova wird von der Erde zu sehen sein.

Wissenschaftler haben eine bemerkenswerte Entdeckung am Himmel gemacht

Ein Stern leuchtet seit einiger Zeit deutlich heller als sonst

Die Hintergründe

Fast jeder hat Beteigeuze schon einmal gesehen, doch kaum jemand kennt seinen Namen. Der Stern gehört zum Sternenbild des Orion und wird auch "Schulterstern des Orion" genannt. Unter Astronomen sorgt er immer wieder für Aufsehen, weil sich sein Aussehen in den vergangenen Jahren stark verändert hat.

Die jüngste Entwicklung: Seit ein paar Wochen leuchtet der Stern zeitweise mehr als 50 Prozent heller als normalerweise. Mehrere US-amerikanische Wissenschaftsmagazine berichteten über die auffällige Erscheinung. Die ist ein Anzeichen dafür, dass Beteigeuze bald in einer Supernova untergehen könnte. Ein Ereignis, dass sich auch von der Erde beobachten ließe.

Beteigeuze: Supernova schon bald möglich

Jedoch ist "bald" hier umstritten. "Wir wissen, dass Beteigeuze bald explodieren wird, aber 'bald' ist innerhalb der nächsten 10.000 bis 100.000 Jahre“, sagte Jared Goldberg, Astrophysiker am Flatiron Institute in New York City dem US-Magazin "Scientific American" im Mai.

Dem widerspricht allerdings eine neue Studie, die im Juni auf dem Preprintserver ArXiv erschienen ist und nun wissenschaftlich geprüft wird. Sollte das Modell stimmen, könnte die Supernova schon in einigen Jahrzehnten zu beobachten sein. Das würde bedeuten das Beteigeuze bereits explodiert ist und sich das Licht auf dem Weg zu uns befindet.

Supernova im Sternbild Orion: Das wären die Folgen auf der Erde

650 Lichtjahre ist der Stern von uns entfernt, so lange wäre das Licht dann unterwegs gewesen, wenn es Mitte dieses Jahrhunderts auf die Erde trifft. Klar ist: das Ereignis könnte spektakulär werden. Durch den Zusammenbruch des Sterns wird eine gigantische Welle von Neutrinos und Photonen ins All geschleudert – auch Richtung Erde. Dann würde der Stern bis zu 100.000 Mal heller leuchten als normalerweise. Die Explosion würde lange genug dauern, dass jeder auf der Erde sie beobachten könnte. Selbst nachts wäre es so hell, dass man seinen eigenen Schatten sehen könnte.

"Der Himmel würde sich für jeden sichtbar dramatisch verändern, so dass es weltweit eine gewaltige Reaktion hervorrufen würde", sagte Bryan Penprase, Astronom an der Soka University of America, dem US-Magazin. Der Forscher warnt jedoch auch davor, dass die Supernova viele Spekulationen und Desinformationen auslösen könnte. Gerade durch die sozialen Netzwerke könnten sich schnell Falschbehauptungen verbreiten.

Überraschend wäre das nicht, denn schon früher neigten Menschen dazu, Supernovas als böses Omen zu interpretieren. So geschehen im Jahr 1006, als ein Stern im Sternbild Wolf explodierte und den Himmel für mehrere Wochen erhellte. Schlimmeres ist jedoch nicht zu befürchten, denn die Supernova wäre zu weit weg, um auf der Erde Schaden anzurichten. (fmg)