Rom. Papst Franziskus muss sich im Krankenhaus behandeln lassen. Sogar eine Operation unter Vollnarkose ist geplant. Das ist der Grund.

Dass Jorge Mario Bergoglio in letzter Zeit immer öfter mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, ist kein Wunder. Schließlich ist er inzwischen 86 Jahre alt. Doch wenn Bergoglio krank ist, macht es Schlagzeilen. Denn als Papst Franziskus ist er das Oberhaupt von rund 1,4 Milliarden katholischen Christen weltweit. Nun muss sich der Pontifex erneut im Krankenhaus behandeln lassen. Sogar eine "dringende Operation unter Vollnarkose" ist laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) geplant.

Der Eingriff – eine sogenannte Laparotomie, also eine Öffnung der Bauchhöhle – soll noch am Mittwoch vorgenommen werden, wie der Vatikan mitteilte. Als Grund nennt die Nachrichtenagentur AFP einen Darmverschluss. Nach der Operation sei ein Klinikaufenthalt von "mehreren Tagen" geplant. Bereits am Dienstag war Franziskus für kurze Zeit in ein Krankenhaus in Rom gebracht worden. Zunächst war aber von Kontrolluntersuchungen die Rede gewesen.

Papst Franziskus: Gesundheitszustand heizt Gerüchte um Amtsverzicht an

Erst im März war der Papst wegen einer Atemwegsinfektion für mehrere Tage im Krankenhaus behandelt worden. Ende Mai hatte er zudem Termine wegen eines "fiebrigen Zustands" abgesagt. Beides hatte Spekulationen über einen möglichen Amtsverzicht des Pontifex angeheizt.

In einem Interview mit dem spanischsprachigen US-Sender Telemundo sagte Franziskus später jedoch, es gehe ihm gesundheitlich "viel besser". Seine Atemwegserkrankung hätten die Ärzte allerdings gerade noch rechtzeitig erkannt: "Wenn wir ein paar mehr Stunden gewartet hätten, wäre es viel ernster gewesen", so der Papst.

In der Vergangenheit hatte Franziskus wiederholt erklärt, über einen Rücktritt nachdenken zu wollen, sollte sich sein Gesundheitszustand verschlechtern. Zuletzt sagte er jedoch, dies stehe nicht zur Debatte. Papst Benedikt XVI., der Vorgänger von Franziskus, war 2013 im Alter von 85 Jahren unter anderem aus gesundheitlichen Gründen als erster Papst seit über 700 Jahren zurückgetreten. (nfz/dpa/afp)