Physik-Olympioniken treffen sich im Weimarer Schillergymnasium

Die besten Schüler der Region im Bereich der Physik haben am Donnerstag im Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar die Aufgaben von Stufe 2 der Physikolympiade in Angriff genommen. Sie wurden von Cheforganisator Heiko Bauer und Rektor Jochen Etzold begrüßt.

Insgesamt 62 Schüler der Klassenstufen 7 bis 12 aus Weimar, Apolda, Bad Berka und Mellingen waren zu dieser Regionalolympiade eingeladen worden. Sie hatten die Aufgaben der Thüringer Physikolympiade in Stufe 1 an ihren Schulen am besten gelöst. „Jetzt werden sie in der 2. Stufe weitere ,physikalische Nüsse’ knacken müssen, um sich für die Landesolympiade am 26. März in Ilmenau zu qualifizieren“, hatte Heiko Bauer vorab angekündigt.

„In Stufe 2 geht es um kreative Physikaufgaben, die sich zwar im Rahmen des Lehrplans bewegen, die aber über das hinausgehen, was im Unterricht behandelt wird“, erläuterte der Physiklehrer vom gastgebenden Gymnasium. Zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden war dafür – je nach Klassenstufe – Zeit eingeräumt.

Die größte Schülergruppe stellten die 19 Siebtklässler. Heiko Bauer versuchte bereits vorab, ihnen die Angst zu nehmen: Es könne durchaus sein, dass ihre Aufgaben aus den Bereichen Optik, Dichte, Kraft, Geschwindigkeit und kreative Physik noch gar nicht im Unterricht behandelt wurden. Wichtig sei es deshalb, die Aufgabenstellung genau zu lesen.

Weder den Teilnehmern noch den betreuenden Lehrern waren die Aufgaben vorher bekannt. Zur Lösung standen jedem Schüler nur ein Tafelwerk und ein Taschenrechner zur Verfügung. Selbst die vier Blätter Papier, auf die sie ihre Lösung der Klausuraufgaben schreiben sollten, und ein Schmierblatt wurden vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Für eine gute Bewertung zählt nicht allein das Ergebnis – auch der Lösungsweg sollte verständlich, vollständig und schlüssig dargelegt werden.

Für sieben Schüler standen sogenannte Geogebra-Arbeitsplätze zur Verfügung. Dabei handelt es sich um dynamische Geometrie-Software, die zu ihren geometrischen Objekten als Besonderheit eine geometrische und auch eine algebraische Schnittstelle hat. „Geometrische Objekte können damit nicht nur gezeichnet, sondern auch durch die Angabe beziehungsweise Manipulation von Gleichungen verändert werden“, wird das Programm erklärt.

Heiko Bauer wurde bei der Durchführung der Klausur und der Bewertung der nur mit einer Startnummer gekennzeichneten anonymen Ergebnisse von sechs Lehrern und Zwölftklässlern des Schillergymnasiums unterstützt. Noch am Donnerstag sollte die Bewertung erfolgen. Die Siegerehrung findet in knapp einem Monat statt. Dafür ist am 3. März bereits der Festsaal im Interimsrathaus am Herderplatz 14 fest gebucht.