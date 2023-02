Politischer Aschermittwoch: Gregor Gysi hat Gastauftritt in Ramelows Karneval-Video

Erfurt/Suhl. Der frühere Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Gregor Gysi, hat einen Gastauftritt in einem Karnevalsvideo seines Parteikollegen Bodo Ramelow.

In dem Video feuert Gysi den Thüringer Regierungschef beim Box-Training an, mit dem sich Ramelow auf den politischen Aschermittwoch vorbereitet. Dieser findet im südthüringischen Suhl traditionell am Faschingsdienstag statt. "Bodo, du wirst Nebel spucken, du wirst Blitze fressen und Donner schießen, und du wirst ein sehr gefährlicher Gegner sein", sagt Gysi in dem Video, das am Dienstag in Suhl gezeigt werden sollte.

Im Hintergrund läuft Funk-Musik mit reichlich Blechbläsern. Während des gesamten Clips sieht man Ramelow in diversen Trainingssituationen - joggend am Kleinen Venedig in Erfurt, seilspringend in einem Boxring oder neben einer Landstraße in Richtung Suhl rennend. Klar, dass auch Ramelows First Dog Atilla mit einer Szene in der Staatskanzlei nicht fehlen darf. Außerdem trifft der 67-Jährige noch alte Bekannte.

Es ist nicht das erste Karnevalsvideo mit Ramelow. Im Jahr 2019 etwa mimte Deutschlands einziger Linke-Ministerpräsident ein Mitglied der Olsenbande. Damals machte er sich auf die Suche nach den Insignien der Macht.

Gysi macht Ramelow in dem neuen Video Mut. "Bodo, wenn du in den Saal kommst, wirst du bereit sein", sagt er. Und: "Deine Herausforderer werden dir den Sieg nicht schenken. Pack zu, du hast eine Chance!"

Ramelow tritt zur nächsten Landtagswahl an

Im echten Leben steht Ramelow eine größere Herausforderung bevor: Im Jahr 2024 steht in Thüringen eine reguläre Landtagswahl an. Ramelow hat bereits angekündigt, noch einmal antreten zu wollen. Er führt derzeit eine Minderheitsregierung von Linke, SPD und Grünen an, die im Parlament auf Stimmen der Opposition angewiesen ist. In jüngsten Umfragen lag in Thüringen die AfD vorn, zuletzt schmolz der Vorsprung aber zur zweitplatzierten Linken.